Arena of Valor, el juego móvil de Tencent, está disponible en Europa

El título enfrenta a los jugadores en un campo de batalla clásico con tres líneas y torres que hay que conquistar, una selva llena de monstruos, así como varios modos de juego, ya que ofrece la posibilidad de combatir uno contra uno, en equipos de tres contra tres y de cinco contra cinco.

Tencent es la compañía de desarrollo de videojuegos responsable de títulos como Clash of Clans, Class Royale, League of Legends o Monster Strike. Arena of Valor, que apareció primero en China, en 2015, bajo el nombre de Honour of Kings, cuenta ya con más de 200 millones de jugadores en todo el mundo.

El MOBA puede descargarse de forma gratuita en las tiendas de aplicaciones de Google y Apple.