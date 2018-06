Apple prohíbe a los desarrolladores crear bases de datos con los contactos de sus usuarios

A través de la política de su plataforma de aplicaciones, Apple obliga a los desarrolladores de 'software' a no compilar bases de datos con información guardada en los dispositivos como los contactos, las imágenes y otros datos accedidos a través de interfaces de programación (API), como consta ahora en el apartado de uso de datos.

Los creadores de aplicaciones para dispositivos iOS tampoco pueden utilizar datos recogidos por aplicaciones analíticas externas que tengan como objetivo recopilar datos personales para labores de publicidad y 'marketing'. El reglamento de la App Store prohíbe utilizar esta información de manera interna, así como venderla a compañías externas.

Apple ha introducido este nuevo apartado a su política la pasada semana, como ha advertido por primera vez Bloomberg. El medio ha citado a desarrolladores de 'software' de forma anónima que han advertido sobre la existencia de prácticas deshonestas por parte de las compañías con estos datos, como la venta a terceros sin permiso.

Aunque Apple haya dado este paso, no puede recuperar los datos sustraídos hasta el momento, dado que después de otorgarle el permiso a un desarrollador, no es posible prohibir de manera retroactiva el uso de datos ya recopilados. De momento, la compañía de Cupertino no se ha pronunciado públicamente sobre estos cambios.