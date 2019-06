Apple sigue interesada en adquirir el negocio de módems de Intel, según The Information

Intel estaría dispuesta a vender su negocio de módems, una oportunidad que permitiría a Apple desarrollar de manera interna sus propios módems para iPhone, como informa el medio citado, que cita cuatro fuentes relacionadas con Apple.

Estas negociaciones surgen a raíz de que Intel anunciase en abril que se retiraría del mercado de módems 5G, ya que en la compañía veían pocas oportunidades de negocio. Sin embargo, las negociaciones entre las dos empresas, que han estado en curso desde el año pasado, aún no se son finales y podría no haber acuerdo, según el medio citado. En abril, The New York Times ya informó de estas conversaciones.

Apple utilizó los módems del fabricante Infineon en el primer modelo de iPhone pero en 2011 decidió cambiar a los módems Qualcomm, mientras que Intel adquirió Infineon. No fue hasta el 2016 que Apple decidió volver a Intel para los modelos iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, en 2016.

Despues de volver a los módems de Intel, Apple acusó a Qualcomm de prácticas monopolísticas que habían derivado en un incremento de precios y que habían limitado la competencia. Qualcomm respondió públicamente a estas quejas declarando que los iPhone dependía de su tecnología y que merecían una justa compensación

La disputa entre Qualcomm y Apple finalizó en 2019 con un acuerdo entre ambas entidades justo antes de que Intel anunciara que se retiraba del mercado de los módems 5G.

Según MacRumores, los próximos iPhone tendrán integrados con módems 5G de Qualcomm, pero la posible adquisición del negocio de módems de Intel podría indicar la intención de producir sus propios módems 5G para sus futuros 'smartphones'.