Apple estrenará en otoño Apple Books, la 'app' de lectura para iPad y iPhone que sustituye a iBooks

La nueva aplicación móvil, que Apple presentó durante su evento anual de desarrolladores (WWDC), está rediseñada y presenta la posibilidad de acceder tanto a libros como a audiolibros, como ha explicado Apple mediante un comunicado.

Apple Book incluirá características como la nueva pestaña Reading Now, que reúne los libros que el usuario está leyendo y permite buscar nuevos contenidos, así como la nuevo función Want to Read, que permite guardar listas de libros para leer más tarde. Por su parte, las funciones Complete the Series y You Might Like muestran recomendaciones de libros basados en lecturas recientes.

Entre las nuevas funciones de Apple Books, la compañía de Cupertino ha incluido por primera vez la pestaña Audiobooks de forma separada, desde la que es posible escuchar audiolibros desde el iPhone, el iPad o desde el coche con el estándar CarPlay.

Asimismo, la pestaña del catálogo de Book Store ofrece un nuevo diseño que permite deslizar para pasar de un libro y que incluye recomendaciones personalizadas basadas en las compras a través de la función For You. Las funciones de la aplicación incluyen también una pestaña de biblioteca y otra para los libros ya termiandos.

La nueva aplicación de Apple Books se lanzará durante este otoño, cuando reemplazará a la anterior iBooks en usuarios de iOS 12. La Book Store estará disponible en 51 países, y Apple lanzará libros gratuitos en 155 países.