Apple se asocia con escuelas de EEUU para adaptar Everyone Can Code a personas invidentes o sordas

La iniciativa está destinada a enseñar a estudiantes de colegios fundamentos de programación, con el objetivo final de poder llegar a desarrollar sus propias aplicaciones con Swift, el lenguaje de programación propio, o ayudar en la tarea, según ha explicado la compañía de Cupertino a través de un comunicado.

"La misión de Apple es hacer productos lo más accesibles posible", motivo por el cual crearon Everyone Can Code, con el que enseñan a estudiantes de todos las edades y niveles educativos puedan aprender código con Swift. Ahora, la compañía ha dado un paso más, y llevar Everyone Can Code "a más escuelas de todo el mundo que prestan servicios a estudiantes con discapacidades".

Las escuelas que formen parte de esta iniciativa adaptarán las lecciones por medio de tecnología de accesibilidad de Apple, "que ha cambiado la vida de millones de personas con necesidades visuales, de audición, de motricidad física y cognitivas, entre otras", como ha señalado la compañía.

Apple ha confirmado su colaboración con ingenieros, programadores y educadores de diferentes asociaciones para hacer que esta iniciativa sea lo "más accesible posible". Además, este proyecto incluirá la dotación de herramientas y otros recursos adicionales, como mapas táctiles para mejorar la comprensión de los entornos de codificación en estudiantes con discapacidades visuales, según ha informado la compañía en el comunicado.

En este sentido, el responsable de la Escuela de Invidentes y Discapacitados Visuales de Austin (Texas), Bill Daugherty, ha catalogado el proyecto como "un gran paso para abrir oportunidades de codificación para los estudiantes en todo el país", una opinión ratificada por su homólogo en la Escuela para Sordos de California, Clark Brooke, quien ha añadido que este programa establecerá "las bases para futuras carreras en el desarrollo de software y tecnología".

Por su parte, la presidenta y directora del Instituto Hadley para invidentes, Julie Tye, ha manifestado su entusiasmo de "ayudar a que cada vez más personas aprendan a codificar, ya que "puede suponer una gran oportunidad".

La tarea de codificación es compatible con la tecnología de lectura de pantalla VoiceOver, enfocada a las personas invidentes o con un porcentaje reducido de visión. Esta tecnología se basa en gestos que permiten describir lo que sucede en la pantalla. Además, las personas con problemas de audición dispondrán de FaceTime para "capturar cada gesto o expresión facial", ha añadido la compañía.

Por último, Apple ha confirmado que tanto iPad como Everyone Can Code pueden ser utilizados por estudiantes con discapacidad motoras por medio del sistema Switch Control, integrado en Apple, que permite que los interruptores, joysticks y otros dispositivos destinados a la adaptación controlen lo que pasa en la pantalla.