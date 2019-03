Amazon empieza a vender en España 'software' y videojuegos en formato digital

El catálogo de 'software' y videojuegos digitales de Amazon, que se encuentra en crecimiento, también incluye exclusivas digitales como paquetes de expansión, pases de temporada, suscripciones a juegos online, monedas virtuales para videojuegos y suscripciones de 'software'.

Esta iniciativa proporciona "una oportunidad pensada para que los clientes de Amazon puedan tener los productos digitales en sus manos sin tener que esperar a que se los entreguen físicamente", según ha destacado en un comunicado el director de Media para Amazon Italia y España, Giorgio Busnelli.

A partir de este lunes, Amazon.es muestra las opciones para comprar versiones digitales del 'software' y videojuegos en la misma página en la que se pueden adquirir las copias físicas.

Entre el catálogo se encuentran títulos disponibles de plataformas como PlayStation, Xbox, Nintendo y Adobe, incluyendo Red Dead Redemption 2, Zelda: Breath of the Wild, The Sims 4 y Microsoft Office 365, así como las tarjetas PlayStation Plus y las suscripciones Xbox Game Pass.