Almudena Soria (Naughty Dog): "Las desarrolladoras buscan el talento español porque sabemos trabajar en muchas áreas"

Esta animadora madrileña lleva más de 15 años trabajando en varias compañías nacionales e internacionales de videojuegos como la desarrolladora californiana Naughty Dog, su actual empresa. Durante ese tiempo, ha podido comparar las amplias diferencias entre los sectores del videojuego español y estadounidense. "En España no hay mucha especialización dentro de los trabajadores de la industria", ha revelado Soria en una entrevista concedida a Portaltic.

Sin embargo, este hecho no es algo de lo que preocuparse, pues según la animadora esto favorece que las empresas internacionales se fijen en los españoles "al haber mucha gente trabajando en varias áreas del videojuego". "De esta forma, puedes entender mejor el proceso de desarrollo, algo que las empresas buscan", ha añadido.

Gracias a ello hay mucho talento español en la industria del videojuego internacional, tal y como ha opinado Almudena Soria. "Intento acechar a todo este talento que se queda en España", reconoce la animadora, que ha animado a todos aquellos que quieran trabajar en la industria a aprender desde casa con herramientas como Unity y sobre todo, "buscar el 'feedback' de otras personas para cualquier proyecto".

'LEAD ANIMATOR' DE NAUGHTY DOG

Esta filosofía ha llevado a Almudena Soria a trabajar durante más de diez años en Naughty Dog, empresa donde ha liderado el equipo de animación durante este último año. "Aunque hay muchos trabajadores, tenemos una cultura de empresa pequeña", ha destacado sobre la compañía californiana, indicando que es algo que se ve a la hora de trabajar. "Como los directores creativos trabajan en la misma planta que todos, no tienes que esperar semanas para una respuesta", ha aclarado.

Durante ese tiempo, Almudena Soria ha colaborado en múltiples tareas de animación en títulos como The Last Of Us, Uncharted 4 y Uncharted: El Legado Perdido. Precisamente, el nuevo videojuego de esta saga ha sido el primero en el que Soria participa como Lead Animator de Naughty Dog, un título en el que se han aplicado grandes cambios en la animación respecto a otras entregas.

"Hemos hecho de nuevo los movimientos y gestos de Chloe Frazer --la protagonista de esta entrega-- para hacer que se diferencie de Nathan Drake", señala la animadora sobre este importante cambio. Y es que la historia de Drake en la saga Uncharted llegó a su fin con la cuarta entrega, por lo que Naughty Dog ha querido reflejar los cambios en la nueva narración hasta en aspectos como la animación.

Uncharted: El Legado Perdido incluye otros cambios en la animación como la inclusión de una mayor vida animal respecto a otros títulos de la saga, así como mejoras en la transición de escenas cinemáticas a 'gameplay'. "Así el jugador sabe cuándo tiene el control y cuándo no", destaca Almudena Soria.

MUJERES EN LA INDUSTRIA 'GAMER'

La presencia femenina tanto en las empresas creadoras de videojuegos como en el mercado de los consumidores no ha sido nunca muy fuerte, siendo el género masculino el predominante. Afortunadamente, esta tendencia está cambiando gracias al trabajo de mujeres como Almudena Soria, que destaca una mejoría en la igualdad de este sector.

"Cada vez se ven más mujeres dentro de la industria y más niñas interesadas en los videojuegos", ha comentado, aunque esto no tiene porque acabar ahí. Para seguir fomentando esta igualdad, Soria cree que es importante "seguir exponiendo los proyectos al mercado femenino".