El arte de Albert Oehlen se asoma al Gran Canal de Venecia

La creación del artista alemán Albert Oehlen se asoma al Gran Canal de Venecia en una nueva exhibición que el Palazzo Grassi acoge desde este mes en una retrospectiva titulada "Cows by the water" (Vacas junto al agua).

La muestra reúne obras del artista de Krefeld (Alemania, 1954) procedentes tanto de la colección del multimillonario francés Henri Pinault (dueño del palazzo veneciano) como de colecciones privadas y museos internacionales.

"Creo que si nunca se ha visto la obra de Oehle se puede uno sorprender un poco y se descubre un artista que pone en cuestión y supera los límites de toda estética de cómo se hacen los cuadros actualmente", dijo a Efe la comisaria de la muestra, Caroline Bourgeois.

"Se parte de la figura para abandonarla e ir hacia la abstracción pero en la forma de pintar se ve que es alguien que lucha con la pintura, que asume riesgos, que la desafía constantemente", agrega la comisaria.

Bourgeois destaca el hilo conductor de la muestra, que no está ordenada de modo cronológico sino que expresa la estrecha relación de Oehlen con la música.

"Y la mejor imagen que puedo dar está en paralelo con el free jazz, donde los músicos llevan a sus instrumentos al límite para encontrar sonidos nuevos y una nueva manera de escuchar la música. Considero que Ohelen es la free jazz de la pintura", dice la comisaria.

Con una estrecha relación con España, el creador alemán está considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo.

"Pienso que si se habla de pintores actualmente es uno de los artistas más interesantes que hay hoy y estoy fascinada del número de jóvenes artistas que le consideran como un referente, y no me lo esperaba porque ha reabierto maneras de trabajar y creo que eso es muy, muy importante", considera Bourgeois.

Y en cuanto a la influencia del arte español sobre Oehlen, la comisaria afirma que ve "muchas": "Goya, me parece evidente. Vive en parte en España, ha tenido una exposición en el Guggenheim de Bilbao que estaba también mezclada, no ordenada cronológicamente".

"Creo que hay una influencia de España, evidentemente en las grandes epopeyas de los maestros españoles, como Velázquez, pero también en lo que afecta a su vertiente popular", dice la comisaria.

"Ha hecho no pocos collages en España y en general realiza sus grandes formatos en España con el grupo de artistas que trabajan con él cerca de Bilbao", recuerda Bourgeois.

La obra de Ohelen ya ha sido objeto de exposiciones en todo el mundo, como las del Museo Nacional de La Habana en 2017, el Cleveland Museum of Arts en 2016 o la Kunsthalle de Zúrich en 2015.

La exposición en el Palazzo Grassi forma parte de la iniciativa del coleccionista Pinault, que en los últimos años ha exhibido parte de sus obras de artistas como Sigmar Polke o Damien Hirst, este último el año pasado con la muestra "Treasures from the wreck of the Unvelievable" (Tesoros del naufragio del Increíble)".