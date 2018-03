Noticias

La 'app' de la Agencia Tributaria para la Renta 2017 ya está disponible, pero también otras 'apps' que no son oficiales

La Agencia Tributaria puso a disposición de los ciudadanos el pasado 15 de marzo una aplicación con la que poder presentar la declaración de la Renta 2017. No obstante, existen en Google Play aplicaciones que no son oficiales, y que si no se tiene cuidado, podrían poner en peligros datos personales.