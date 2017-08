Lo más descargada de la App Store: Afterlight, WhatsApp Messenger, Minecraft: Pocket Edition y Space Frontier

En los dispositivos iPad, las listas de descargas muestran también idénticos líderes con respecto a la semana anterior: Minecraft: Pocket Edition ha sido la aplicación de pago más destacada, mientras que entre las gratuitas HBO Nordic sigue sobrepasando las cifras de su rival Netflix.

En cuanto a los videojuegos, Majong y su icónico videojuego de bloques Minecraft repiten entre la lista de más descargados desde dispositivos iPhone, mientras que en el 'ranking' de videojuegos gratuitos se cuela en la cima el videojuego de exploración espacial Space Frontier, de un estudio francés y ligado a Ubisoft, Ketchapp.

Por otro lado, los juegos para las tabletas iPad se han visto liderados de nuevo por Minecraft: Pocket Edition en la sección de 'apps' de pago, mientras que en las gratuitas despunta Last Day On Earth: Zombie Survival, un videojuego de zombis creado por Andrey Pryakhin.

Estas son las listas completas de descargas de aplicaciones y juegos, tanto de pago como gratuitos, para iPhone e iPad en la App Store, durante la semana del 24 al 30 de julio de 2017.

'APPS' PARA IPHONE

Top 10 - 'Apps' de pago

1. Afterlight (Afterlight Collective)

2. Snug for Instagram - Preview your photos (Made by Magnitude)

3. Location for WhatsApp (cristina rodriguez)

4. Enlight (Lightricks)

5. Trafico NO! Pro, gasolina y avisador de radares (Little Mouse)

6. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

7. ThemeGear - Live Wallpapers (Abdel Ghany Motaleb)

8. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport Games)

9. Layton's Mystery Journey (Level-5)

10. Full Fitness: Entrenador de ejercicio (Mehrdad Mehrain)

Top 10 - 'Apps' gratuitas

1. WhatsApp Messenger (WhatsApp)

2. Instagram (Instagram)

3. YouTube (Google)

4. Google Maps (Google)

5. Mi Movistar (Movistar España)

6. Facebook (Facebook)

7. Spotify Music (Spotify)

8. Messenger (Facebook)

9. Snapchat (Snap)

10. Netflix (Netflix)

'APPS' PARA IPAD

Top 10 - 'Apps' de pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. Procreate (Savage Interactive)

3. Marcus Level (MondoTV France)

4. iDoceo - cuaderno de notas del profesor (Bert Sanchis)

5. GoodNotes 4 - Notes & PDF (Time Base Technology)

6. PDF Expert 6 - Lee, rellena, anota y firma PDFs (Readdle)

7. MyScript Nebo - La toma de notas para Apple Pencil (MyScript)

8. Layton's Mystery Journey (Level-5)

9. Monument Valley 2 (ustwo Games)

10. Full Throttle Remastered (Double Fine Productions)

Top 10 - 'Apps' gratuitas

1. HBO Nordic (HBO Nordic)

2. Netflix (Netflix)

3. Messenger para WhatsApp - App para iPad (Internet Rocks)

4. YouTube (Google)

5. Last Day On Earth: Zombie Survival (Andrey Pryakhin)

6. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)

7. Clash Royale (Supercell)

8. Spotify Music (Spotify)

9. Space Frontier (Ketchapp)

10. Bike Race - Juegos de Carreras de Motos (Top Free Games)

JUEGOS PARA IPHONE

Top 10 - Juegos de pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport Games)

3. Layton's Mystery Journey (Level-5)

4. Marcus Level (MondoTV France)

5. Monopoly Game (Electronic Arts)

6. Geometry Dash (RobTop Games)

7. Football Manager Mobile 2017 (SEGA)

8. F1 2016 (The Codemasters Software Company)

9. Plague Inc. (Ndemic Creations)

10. Full Throttle Remastered (Double Fine Productions)

Top 10 - Juegos gratuitos

1. Space Frontier (Ketchapp)

2. Snake VS Block (Voodoo)

3. Clash Royale (Supercell)

4. Flappy Dunk (Voodoo)

5. Pokémon GO (Niantic)

6. Subway Surfers (Kiloo)

7. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)

8. Last Day On Earth: Zombie Survival (Andrey Pryakhin)

9. Piano Tiles 2 (Cheetah Technology)

10. Bike Race - Juegos de Carreras de Motos (Top Free Games)

JUEGOS PARA IPAD

Top 10 - Juegos de pago

1. Minecraft: Pocket Edition (Mojang)

2. Marcus Level (MondoTV France)

3. Layton's Mystery Journey (Level-5)

4. Monument Valley 2 (ustwo Games)

5. Full Throttle Remastered (Double Fine Productions)

6. Motorsport Manager Mobile 2 (Playsport Games)

7. The Sims 3 (Electronic Arts)

8. Day of the Tentacle Remastered (Double Fine Productions)

9. Geometry Dash (RobTop Games)

10. Monument Valley (ustwo Games)

Top 10 - Juegos gratuitos

1. Last Day On Earth: Zombie Survival (Andrey Pryakhin)

2. Roll the Ball - slide puzzle (BitMango)

3. Clash Royale (Supercell)

4. Space Frontier (Ketchapp)

5. Bike Race - Juegos de Carreras de Motos (Top Free Games)

6. My Café: Recipes & Stories - Juego de Restaurante (Melsoft)

7. Domino Drop (Vitalii Zlotskii)

8. Piano Tiles 2 (Cheetah Technology)

9. Subway Surfers (Kiloo)

10. GRU. Mi villano favorito: Minion Rush (Gameloft)