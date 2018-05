Lo más descargado de la App Store: Afterlight 2, Procreate y Harry Potter: Hogwarts Mystery

En el caso de los juegos, Plague Inc. lidera una vez más la lista de pago para iPhone, siendo Harry Potter: Hogwarts Mystery el juego gratuito más descargado. Para iPad, Minecraft se coloca como el juego más popular de entre los gratuitos, y Love Balls como el más comprado.

Estas son las listas completas de las aplicaciones y juegos más descargadas de la App Store, tantpo gratuitas como de pago, para iPhone y para iPad, durante la semana del 30 al 6 de mayo de 2018.

Para iPhone

Top10 - Apps de Pago1. Afterlight 2 (Afterlight Collective)2. Plague Inc. (Ndemic Creations)3. Amerigo Turbo Browser (IdeaSolutions)4. WatchUp for WhatsApp (Christa Stuber)5. 8mm Vintage Camera (Nexvio)6. CamToPlan Pro (Tasmanic Editions)7. Doodle Jump (Lima Sky)8. AutoSleep. Monitoriza tu sueño (Tantsissa)9. SKRWT (Mathaeus Jagielski)10. Forest by Seekrtech (Seekrtech)

Top10 - Apps Gratuitas1. Harry Potter: Hogwarts Mystery (Jam City)2. Fortnite (Epic)3. WhatsApp Messenger (WhatsApp)4. Instagram (Instagram)5. Helix Jump (Voodoo)6. Unfold - Editor de Historias (Moonlab)7. YouTube (Google)8. Love Balls (Super Tapx)9. Google Maps - GPS Navegación (Google)10. Spotify Music (Spotify)

Top10 - Juegos de Pago1. Plague Inc. (Ndemic Creations)2. Doodle Jump (Lima Sky)3. Nexomon (Lime Turtle)4. Oddmar (Mobge)5. Bring You Home (Alike Studio)6. Minecraft (Mojang)7. Pou (Paul Salameh)8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar)9. The House of Da Vinci (Blue Brain)10. Monoposto (Marco Pesce)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Harry Potter: Hogwarts Mystery (Jam City)2. Fortnite (Epic)3. Helix Jump (Voodoo)4. Love Balls (Super Tapx)5. Impossible Bottle Flip (tastypill)6. Palabras Cruz (WePlay Technologies)7. Knife Hit (Ketchapp)8. CodyCross - Crucigramas (Fanatee)9. Rise Up (Serkan Ozyilmaz)10. Pugb Mobile (Tencent Mobile International)

PARA iPAD

Top10 - Apps de Pago1. Procreate (Savage)2. GoodNotes 4 (Time Base Technology)3. Minecraft (Mojang)4. MyScript Nebo (MyScript)5. Notability (Ginger Labs)6. PDF Expert de Readdle (Readdle)7. Amaziograph (Marina Staykova)8. Affinity Photo (Serif Labs)9. Colored Pencil (KengoLab)10. Toca Life: After School (Toca Boca)

Top10 - Apps Gratuitas1. Love Balls (Super Tapx)2. Harry Potter: Hogwarts Mystery (Jam City)3. Fortnite (Epic)4. Impossible Bottle Flip (tastypill)5. Netflix (Netflix)6. YouTube (Google)7. plusdede (Noel Carcases)8. CodyCross - Crucigramas (Fanatee)9. Miraculous Ladybug y Cat Noir (Crazy Labs)10. Amazon Prime Video (AMZN Mobile)

Top10 - Juegos de Pago1. Minecraft (Mojang)2. Oddmar (Mobge)3. Plague Inc. (Ndemic Creations)4. The House of Da Vinci (Blue Brain)5. Bring You Home (Alike Studio)6. Pou (Paul Salameh)7. Apalabrados (sin publicidad) (Etermax)8. The Room (Fireproof)9. Parchis HD (Ferran Quiles)10. The Room Two (Fireproof)

Top10 - Juegos Gratuitos1. Love Balls (Super Tapx)2. Harry Potter: Hogwarts Mystery (Jam City)3. Fortnite (Epic)4. Impossible Bottle Flip (tastypill)5. CodyCross - Crucigramas (Fanatee)6. Miraculous Ladybug y Cat Noir (Crazy Labs)7. Roblox (Roblox Corporation)8. Helix Jump (Voodoo)9. Pugb Mobile (Tencent Mobile International)10. Sniper 3D: Juego de Disparos (Fun Games For Free)