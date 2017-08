Adapta el teléfono móvil a los más mayores con estas aplicaciones

En España, la mitad de los mayores de 65 a 74 años usa el móvil en su vida cotidiana. Por su edad y/o por no haber vivido siempre de la mano de los aparatos inteligentes, a muchos ancianos les cuesta manejarse de forma eficiente con el teléfono y no le sacan mucho partido al aparato, a pesar de tener grandes beneficios para ellos.

Los 'smartphone' pueden servirles de herramienta para su día a día (comunicarse con los demás, estar informados de las noticias, conocer gente, etc.), pero al final se dan muchos problemas por tener la letra pequeña, el volumen del teléfono bajo, no ver bien los números, no encontrar de forma cómoda lo que buscan, etc.

Adaptar este tipo de tecnología a los mayores de la casa es esencial para que ellos también puedan aprovecharla e incorporarla de manera efectiva a su uso diario. Android es el sistema operativo móvil más extendido y más accesible al bolsillo, por lo que muchos de los ancianos tendrán a su disposición un 'smartphone' con él. ¿Quieres saber cómo adaptar el terminal? Echa un vistazo a estas aplicaciones, seguro que más de una sirve para hacerle la vida más sencilla al abuelete de la casa.

WISER

Wiser es una de las aplicaciones más conocidas para configurar el teléfono. Se trata de un 'launcher' o lanzador que modifica el diseño, la organización y los botones, de tal manera que todo se haga más grande y simple.

Con esta 'app' el interfaz pasa a ser algo mucho más sencillo y no demasiado personalizable, ya que el propio 'launcher' dictamina cuáles son los botones grandes que deben aparecer en pantalla (contactos, teléfono, cámara, mensajes, galería y aplicaciones). Todo está mucho más simplificado y se pueden añadir contactos de marcación rápida.

En el botón de "Aplicaciones" se pueden encontrar todas las 'apps' instaladas, como podrían ser Gmail, Facebook o WhatsApp, pero también se pueden añadir a la pestaña de accesos rápidos correspondientes. El lanzador incorporará próximamente una asistencia remota mediante conexión con una cuenta de Google.

SIMPLE SENIOR PHONE

Simple Senior Phone es otro lanzador que modifica el diseño y la interfaz, haciendo todos los botones mucho más grandes y diferenciados por colores para que sea más fácil saber dónde están las cosas. Los botones se centran en lo básico, mandar un sms, llamar, acceder a la ubicación o pedir ayuda al contacto de emergencia que se haya configurado.

Por lo demás, con este 'launcher' puedes acceder a las aplicaciones comunes, añade algunas otras muy útiles como la lupa y tiene un teclado diseñado especialmente para aquellos ancianos con problemas de visión, ya que las letras y números son más grandes para verlos mejor.

NECTA LAUNCHER

Es un 'launcher' algo diferente a los anteriores. Aunque está diseñado para personas mayores, los botones no son tan grandes y el diseño es algo más moderno y convencional con respecto a los lanzadores ya descritos. Aún así, los botones siguen siendo más grandes de lo habitual y las personas con problemas de visión o de encontrar las cosas no van a tener ningún inconveniente para usarlo.

En esta ocasión, la aplicación incluye su propia versión de ajustes rápidos y una pantalla de bloqueo especial en la que se puede mostrar la información médica si se cree necesario. Además, incorpora una función de SOS, otra para enviar la ubicación por SMS e incluso un apartado de noticias para estar siempre al tanto de lo que ocurre. Por lo demás, tiene espacio para ver y utilizar todas las aplicaciones que se quieran y para añadir contactos de marcación rápida, entre otras cosas.

TECLADO SWIFTKEY

Uno de los aspectos fundamentales para los ancianos es que vean bien lo que tengan delante, ya que con la edad se produce una pérdida de visión más o menos aguda. Lo habitual es que las letras del teclado que aparece en pantalla sean algo pequeñas para escribir con comodidad, así que una gran opción es una aplicación que aumente su tamaño.

El teclado SwiftKey permite seleccionar entre cinco tamaños distintos desde el menú de opciones del teclado: dos más pequeños del habitual, un tamaño normal, una opción grande y otra extra-grande. Además, tiene una opción "para pulgares" que separa las teclas en dos columnas. El resto de funciones están relacionadas con los idiomas, el autocorrector o los temas, entre otras cosas.

ULTIMATE VOLUME BOOSTER

Los problemas auditivos entre ancianos son un hecho. Muchas veces el teléfono móvil no tiene unos altavoces muy potentes y cuesta mucho escuchar cuando nos llaman, más aún cuando lo tenemos metido en el bolso o bolsillo, por lo que hay que ingeniárselas para aumentar al máximo la potencia del altavoz.

Ultimate Volume Booster es una herramienta que sirve para superar los límites de emisión de sonido del fabricante y que el teléfono suene mucho más alto. Dependiendo del tono de llamada ocurre que el sonido llega a distorsionarse de subirlo tanto, pero lo importante es que el anciano lo escuche, lo reconozca y esté cómodo con él. Además, también potencia el altavoz cuando se activa el manos libres en la llamada, algo muy cómodo y necesario para más de uno.

LIFE 360, LOCALIZADOR FAMILIAR Y MOVIL

Algo importante en ciertos colectivos, como el de la tercera edad o el de los niños, es saber dónde están o tener la posibilidad de saberlo por si les pasara cualquier cosa. En el caso de los ancianos, poder acceder a su localización con el móvil es crucial, ya que pueden tener algo de demencia y perderse o sufrir algún tipo de accidente.

El Localizador Familiar y Movil de Life360 es un servicio de localización para que la familia acceda a la ubicación del mayor. Con la 'app' se puede crear un mapa privado con el que conectar al anciano con algún familiar o persona de referencia (se denomina Círculo), así como rastrear un teléfono perdido o robado, avisar de cuándo un miembro ha llegado a su destino y cosas relacionadas. Incorpora una opción de "pánico" para mandar la posición del GPS en caso de que ocurra alguna urgencia.