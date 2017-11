AEeS y BDO defienden la necesidad de una regulación para impulsar el sector de los eSports en España

Los eSports no son solo entretenimiento ni son exclusivos de los más jóvenes. Inés Barriocanal, Media Department Manager de VS Sports Group, quien ha actuado como maestra de ceremonias, los ha identificado con "un alien", para recalcar que hay mucha gente que no los entiende. "Todavía se piensa que los videojuegos son algo nocivo que genera violencia y aparta a los jóvenes de los estudios", ha declarado.

El mercado, como ha apuntado Barriocanal, crece anualmente un 40%, y llega a superar los 500 millones de ventas. Los datos en España también inciden en su importancia: en 2016, se facturaron 5 millones de euros y se espera que 2017 termine con casi 10 millones

Como ha afirmado Álvaro Marco, presidente de la AEeS, "los eSports se han convertido en un negocio". Un negocio con multitud de actores, con intereses propios y comunes, lo que hace que el sector de los deportes electrónicos sea difícil de gestionar.

Ante "la complejidad de aunar voluntades", Marco ha destacado la importancia que tiene la presencia de una asociación como AEeS, impulsada por BDO Abogados, para cubrir determinadas necesidades, como la divulgación y el fomento de la actividad, el fomento y la profesionalización del el sector; la promoción de una regulación o la oferta de asesoramiento tanto jurídico como de negocio y técnico, entre otras.

Ignacio Legido, socio director de BDO Abogados y de BDO Sports Group, también ha defendido la necesidad de una regulación en el sector. La entrada de la firma en los deportes electrónicos es una evolución de su presencia en el mundo del deporte tradicional. Como ha explicado Legido, para BDO Abogados se trataba de "ser parte del mercado y ayudar a que el mercado se autorregulara". Lo que se traduce, en impulsar el mundo de los deportes electrónicos a través de la asociación empresarial.

Tanto AEeS y BDO Abogados persiguen una normativa que regule el sector en España, pero que no encorsete su crecimiento, como ha matizado Marco. No buscan una legislación exhaustiva, sino que entienden que hay aspectos del sector de los eSports que deben ser regulados, un marco común con el que trabajar todos los actores que convergen en los deportes electrónicos.