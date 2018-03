Los renovados Franz Ferdinand intiman con Madrid en La Riviera

El pequeño escenario de La Riviera en Madrid ha hecho esta noche más grandes, si cabe, a los escoceses Franz Ferdinand, que han presentado su renovado perfil y su nuevo álbum, "Always Ascending", en un íntimo concierto en el que no han faltado sus clásicos "Take Me Out" o "This Fire".

Los alrededor de 1.800 afortunados que se han reunido en la sala madrileña han vivido esta noche un doble lujo. No solo es una "rara avis" poder disfrutar de una banda de tal calado internacional en un recinto tan íntimo, sino que se trata del único paso por España de la gira mundial "Always Ascending".

Aunque bien es cierto que Bob Hardy, Alex Kapranos, Paul Thomson y compañía no faltarán con este renovado repertorio, que para los escoceses marca el "comienzo de una nueva década", a los festivales veraniegos VIDA 2018 de Vilanova i La Geltrú (Barcelona) y Mad Cool de Madrid.

Sea como fuere, esta noche la capital ha vivido la primera presentación oficial en sociedad -española- de diez temas que darán la vuelta al mundo, y que han llenado La Riviera de vítores, aplausos, teléfonos móviles en alto y puños al cielo.

Pasada la hora oficial, alrededor de las 21:30 horas, los escoceses han saltado al pequeño escenario de La Riviera ante un impaciente público que ya llenaba la pista y no dudaba en silbar, apremiando a los artistas a salir de entre bambalinas.

Alex Kapranos encabezaba la comitiva, con traje negro, camisa blanca y corbata de bolo, y a pesar de las dimensiones de las tablas, no ha dejado de botar, saltar y brincar a lo largo de la noche, sin desprenderse de su guitarra eléctrica.

La velada ha comenzado con el tema estrella que da nombre al nuevo álbum, y le ha seguido una de las canciones más afamadas de los escoceses, "The Dark Of The Matinée", de su primer disco homónimo, de 2004.

Con tan solo una austera pantalla a sus espaldas, y basando el show en juegos de luces y el natural desparpajo escénico de la agrupación, Franz Ferdinand han ofrecido "Walking Away" o "Finally", y han saboreado el momento con la fortuna de "Lucky".

Pero el auténtico éxito ha llegado pasadas las 22:10 horas, cuando La Riviera retumbaba con la canción más icónica de la agrupación. La mítica "Take Me Out" ha hecho vibrar el recinto y saltar tanto a los eufóricos espectadores como a los no menos eufóricos músicos.

El amor ha protagonizado los siguientes minutos, con un Kapranos insistente en que Madrid "sintiese hoy amor" mientras interpretaba la nueva "Feel The Love Go" y la más clásica "Love Illumination".

Franz Ferdinand ha asustado, momentáneamente, a su audiencia al salir en pleno clímax del escenario, pero no se han hecho de rogar para regresar y dar el Do de pecho con la traca final de la noche.

Las nuevas "Lazy Boy" y "Huck and Jim" le han dado paso a la catártica y primigenia "This Fire" que, literalmente, ha encendido La Riviera en los últimos minutos del espectáculo.

El magnético vocalista, insistente, como buen anfitrión, en saber si sus feligreses "estaban con él esta noche", ha llevado al público al éxtasis con un tema que clama "This fire is out of control,

I'm going to burn this city" ("este incendio está fuera de control, voy a quemar esta ciudad").

Y así ha sido. Kapranos ha quemado Madrid, y ha puesto textualmente a sus seguidores de rodillas con los últimos versos de "This Fire".

Luego, como vaticinaba el título de este nuevo álbum y de la gira, las 1.800 personas han ascendido de un salto, en comunión con los agradecidos músicos que ya fueron cabeza de cartel del la séptima edición del festival DCODE, celebrado en septiembre de 2017.

Tras su paso por Madrid, Franz Ferdinand ascenderá también a los cielos de Francia, Canadá, Estados Unidos, México, Rusia, Ucrania o Alemania, para dar comienzo a esta nueva década, o era, que, se intuye, será igual de exitosa que la anterior.