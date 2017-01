La productora de "El rey León" estrenará en España "El guardaespaldas"

La productora de "El rey león", Stage Entertainment, estrenará la próxima temporada en España el musical "El guardaespaldas", basado en la película que protagonizaron Whitney Houston y Kevin Costner, ha informado hoy el grupo en una nota.

Para producir el nuevo montaje, Stage Entertainment España busca actores, cantantes y bailarines para personajes principales, secundarios, y de reparto, que pueden inscribirse para las audiciones en su página web hasta el próximo 15 de febrero.

"El Guardaespaldas" es un thriller romántico que gira en torno a la estrella y diva del pop Rachel Marron, obligada a contratar a un guardaespaldas ante el acoso de un fan.

El libreto del musical incluye muchas de las canciones de la banda sonora de la película, que se convirtió en la más vendida de todos los tiempos, con 48 millones de copias.

El musical, que contiene el tema "I will always love you", se estrenará en el teatro Coliseum, en la Gran Vía madrileña.