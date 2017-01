Una periodista de 29 años, la voz de "Quiéreteme", el "jingle" que arrasa

Una periodista de 29 años, María Ballesteros, es la voz de "Quiéreteme", el "jingle" que publicita las rebajas de los grandes almacenes que fundó Ramón Areces, y que tiene ya más de un millón de reproducciones en Spotify y YouTube. "Esto no pone a reventar la cartera, pero sí el amor propio", dice.

La madrileña se dedica a cantar para publicidad desde que tiene 16 años, como una fuente de "pocket money" (dinero de bolsillo), y aunque intentó con 19 ser compositora, mediante un contrato de un año con Universal, desistió porque no tenía ganas de dedicarse por completo a ello, explica en una entrevista con EFE.

Sus amigos más íntimos y su familia saben que ella es la voz femenina de este anuncio -la masculina es el músico Leo Urrutia- "pero para el resto era un secreto" así que esta "revelación pública" va a ser "una sorpresa para mucha gente", especialmente la que la conoce como periodista.

Tras estudiar Publicidad y Relaciones Públicas y el Máster de Periodismo de El País, ahora es la editora de la web de la revista Marie Claire y su vida y vocación es el periodismo pero, de vez en cuando, acepta algún encargo para hacer un "jingle" (canciones publicitarias).

"No me quiero dedicar a eso. Soy periodista y lo soy desde que cayó en mis manos un ejemplar de 'Tentaciones'. Es el sueño de mi vida. Lo otro me divierte", precisa.

Los creativos de los anuncios, la agencia Pingüino Torreblanca, querían para el primer "jingle" que hacen los grandes almacenes en sus 75 años de historia unas voces que recordaran a Carla Bruni y a Paolo Conte, según explicaron en la presentación de la campaña.

Urrutia y ella grabaron por separado así que no se conocen y no sabe qué le pidieron a él, pero a ella le sugirieron no que se pareciera a Bruni sino que su voz fuera "evocadora" para cantar eso de "Quiéreteme/ date un caprichito amor/ Quiéreteme, ponte guapa, por favor".

"Nunca me habían dicho que mi color era como el de Bruni, que no es precisamente la cantante que más me transmite. Conecto más con el espíritu de la canción francesa. A mí la canción me acerca más a la 'Dolce Vita' y 'Cabaret' que a otra cosa", revela.

"Te piden que cantes más 'azul' (triste), o más 'sonreída' o más 'loca'... Al final tienes que interpretar un papel. Soy una grandísima impostora", se ríe Ballesteros, voz de otros anuncios como los de Vodafone o Ausonia.

En cualquier caso, admite, la "interpretación" que ha hecho con "Quiéreteme" es "la más importante" de su vida y una de las mejores.

"Si me dedicase a esto quedaría muy bien en mi currículum, pero yo no salvo vidas, ni estoy investigando para la cura de enfermedades. Esto no es importante", matiza.

Con todo, dice, está "muy bien" que la canción tenga ya, acumuladas, 1.095.828 reproducciones en Spotify y Youtube, y que además ocupe el tercer lugar entre los "50 virales" de España, es decir, los temas que más escucha la gente, tras el tema central de la película "La La Land" y "Despacito", de Luis Fonsi.

Su deseo es "seguir contando cosas, juntando letras": "nada me hace más feliz que pensar que alguien se lee una pieza que yo he escrito. Esto que ha pasado está muy bien, no te pone a reventar la cartera, pero sí el amor propio, aunque me da vergüenza", reconoce.

Para grabar el tema no ha coincidido nunca con Urrutia, cantautor y guitarrista madrileño que empezó en 2007 con el grupo Breath! y colaborador de la banda Club del Río, y no le conoce, pero le gusta mucho cómo ha quedado, alaba. "Ha sido muy buen trabajo", concluye.