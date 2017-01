El cantante David Otero "entierra" su pasado como El Pescao para ser él mismo

David Otero se "ha comido" a El Pescao y lo ha "enterrado" en su nuevo disco, el primero que el excomponente de El Canto del Loco publica con su propio nombre y con el que rompe las barreras que no le permitían "ser él mismo", dice en una entrevista con EFE.

"Es la evolución de mi vida, y, al final, se ve reflejado en mi carrera. Cuando llegó el momento de lanzar este disco me di cuenta de que había algo en El Pescao -su anterior nombre artístico- que me frenaba y que no me permitía ser al 100 % yo mismo", argumenta el músico el mismo día en que sale a la luz el álbum.

"David Otero" (Sony Music) es un proyecto que lleva persiguiendo "año y pico", y que se convierte en la "evolución natural" para ser, explica, "más fiel" a lo que siente, una decisión "muy meditada".

"Ya lo tenía en la cabeza, pero el cómico David Guapo fue el que me empujó definitivamente a dar el salto. Me dijo 'tío, no pongas nada entre tú y la gente, y menos algo tan feo como un pescado'", rememora Otero (Madrid, 1980).

Después de publicar cinco discos desde la disolución de El Canto del Loco con ese nombre artístico, "da el paso" de "comerse a El Pescao: lo freí con patatas y me lo comí. Y lo enterré en el jardín de mi casa. Le hice su homenaje y me despedí de él", revela.

Y a partir de ahora, recalca, es "David Otero", su nombre real, un cambio positivo con el que se siente "muy a gusto" gracias a lo que está transmitiendo en este álbum en el que ha estado "machacando" durante meses las letras.

Aunque, matiza, ha contado en alguna de las letras de las doce canciones con la colaboración de colegas músicos, como la contribución de su guitarrista Raúl Galván en el single "Micromagia", o la de Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea, co-escribiendo "Regreso".

Otero destaca, de entre los temas de este disco "con energía", "Aire", que ha escrito junto a Diego Cantero (Funambulista) y que es una de las canciones "más atemporales y redondas" del álbum, un "canto a la naturaleza" en la que "el océano y el aire se enamoran".

"Habla de cómo entiendo la vida y las cosas que quiero contar. Tiene un punto mágico pero a la vez suceden cosas que son reales y que vivimos en el día a día", explica.

"David Otero" es, en definitiva, una mezcla de canciones "cañeras y divertidas" y otras "más profundas: el disco es 60% caña, 20% de reflexión y melancolía, y otro 20% de experimentación", añade el madrileño, que ya recoge los frutos del trabajo y en pocas horas ha conseguido que su nuevo álbum sea el más vendido en iTunes.

También le ha ayudado a lo largo de este viaje el productor Tato Latorre, a quien conocía desde hacía "muchísimo tiempo" pero con quien no había trabajo, y ha conseguido, asegura, "empujarle" a sacar lo mejor de sí mismo.

"Cada día creo más que nos tenemos que dejar ayudar por los demás", recalca. Y no solo en los temas y la producción del disco le han ayudado sus colegas, también en el propio tour de promoción del trabajo ha recibido la "ayuda" de los propios fans.

Han sido ellos, sus seguidores, los que han decido por qué ciudades de España irá Otero de gira gracias a la plataforma Show On Demand. Por votación popular, el primer concierto será en Albacete el 3 de marzo, y después recorrerá otras trece ciudades como Sevilla (16 de marzo), Barcelona (25 de marzo) o Madrid (1 de abril).