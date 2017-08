El Womad vuelve a Las Palmas de Gran Canaria tras un paréntesis de cinco años

El festival internacional de música Womad regresará en noviembre a Las Palmas de Gran Canaria cinco años después de interrumpir su trayectoria en esta ciudad, donde celebró 16 ediciones entre 1993 y 2011, según han anunciado hoy sus productores y las instituciones de la isla.

La concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Encarnación Galván, y el consejero de Cultura del Cabildo, Carlos Ruiz, han presentado hoy junto con la directora de la productora DD&Company, Dania Dévora, el acuerdo por el que el Womad volverá a celebrarse este año en la ciudad, en concreto del 9 al 11 de noviembre.

La historia del World of Music, Arts & Dance (Womad) Festival está ligada casi desde sus inicios en España a Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebraba desde 1993 (un año después de haber arrancado en su sede de Cáceres), con figuras internacionales en su programación de la talla del irlandés Van Morrison, el senegalés Youssou N'Dour, la israelí Noa o el nigeriano Fela Kuti.

Tras ser suspendido en Las Palmas de Gran Canaria en 2012, el Womad de Canarias se trasladó a Gran Tarajal (Fuerteventura), donde celebró tres ediciones entre 2014 y 2016.

Su regreso a la capital grancanaria, "que nunca debió abandonar", según ha la concejal Encarnación Ruiz, se produce por la invitación que sus propios promotores han hecho a la ciudad, ya que "desea seguir vinculado a Canarias", y a la colaboración económica, de 250.000 euros que se han comprometido aportar a partes iguales su Ayuntamiento y el Cabildo de la isla.

Tanto la edil como el consejero insular de Cultura han confiado en poder anunciar en septiembre, cuando se avanzará parte del programa de la XVIII edición grancanaria del evento, la suma de la colaboración del Gobierno canario, que ha apoyado el certamen en sus últimas ediciones y tiene "buena disposición" a hacerlo en su regreso a esta isla.

La organización también tratará de recuperar y ampliar, si es posible, los patrocinios privados de este festival, ha recalcado la edil.

El regreso del Womad a Las Palmas de Gran Canaria contará con un presupuesto de 420.000 euros, el mismo que ha tenido en sus últimas ediciones celebradas en la playa majorera de Gran Tarajal, localización que abandonó por la "constante incertidumbre e improvisación" a la que hacían frente, año tras año, sus promotores, ha afirmado Dania Dévora.

Preguntada sobre la garantía de continuidad que tendrá el Womad en su vuelta a Las Palmas de Gran Canaria, la productora ha dicho que la organización del evento "no quiere volver" a esta ciudad "como una anécdota de un año", por lo que ha planteado a las instituciones grancanaria trabajar con una estabilidad mínima de dos años.

Al respecto, Encarnación Galván ha afirmado que "serán los resultados del festival los que convenzan a todos de su continuidad", una condición que Dévora respeta, si bien anima a las instituciones que lo respalden que "persigan" esa meta.

La productora ha recordado que en Cáceres el certamen cuenta con un contrato cerrado para el período 2016-2019, mientras que en Australia o Nueva Zelanda el compromiso se prolonga por once años.

Respecto a la ubicación que tendrá el Womad en su regreso a Las Palmas de Gran Canaria, Encarnación Galván ha informado de que será el parque Santa Catalina, y preguntada por la posibilidad de que vuelva a celebrarse en la playa de Las Canteras, ha manifestado que "sería el escenario ideal", aunque el Ayuntamiento "no está seguro de que sea posible", si bien es una ubicación que "valorará y consensuará".

En cualquier caso, la edil ha subrayado que Womad Las Palmas de Gran Canaria "no va a volver a generar polémicas", mientras que Dévora, que hoy celebra su cumpleaños "con más velas que nadie que soplar" por la vuelta del evento, ha asegurado, respecto al cartel de artistas, que "no se celebrará nunca si no tiene calidad".