Vega: "Nadar a contracorriente es agotador, pero lo prefiero a dejarme llevar"

Un año después de su anterior disco de versiones italianas, con un dúo junto a Elvis Costello, la cordobesa Vega regresa al mercado con un álbum de temas nuevos, grabado en los míticos Hansa TonStudio de Berlín y con anclaje en Galicia, donde se mueve como pez en el agua, aunque sienta que nada "río arriba".

"La canción que lo titula habla de todas las personas, especialmente las mujeres, y de las dificultades que nos encontramos al tener que nadar a contracorriente, a veces obligados", explica la artista en una charla con Efe, antes de reconocer que "es superagotador", pero que lo prefiere frente a "dejarse arrastrar".

El sentimiento de empoderamiento que surge de sobreponerse a las dificultades subyace como mensaje global de "La Reina Pez" (Subterfuge), que llega al mercado este viernes en una cuidadísima (y también costosa) versión física completamente biodegradable y respetuosa con el medioambiente.

Su séptimo disco de estudio ofrece las primeras canciones de Mercedes Miguel (Córdoba, 1979) desde el aplaudido "Wolverines" (2013), nominado a mejor álbum de pop-rock en los Grammy Latinos, y fueron compuestas en su mayoría entre 2014 y 2015.

"Me ha venido bien, porque nunca había disfrutado del tiempo obligado de reposo para las canciones", dice al respecto.

En los años siguientes lanzó "Non Ho L'Età" (2017) y se estrenó en las lides de la maternidad, sobre lo que habla en el primer corte de este nuevo disco, "Sombras", sorprendente "por su groove".

"De hecho, es el más uptempo y enérgico de todos mis discos", destaca al citar canciones como el sencillo "Haneke" o "Eterna juventud", en el que se aprecian, dice, sus influencias de grupos de los 90 como Nirvana.

Fuerte y estoica se presenta también en "Sally", el primer single. El título, que coincide con el nombre de su perrita, es en realidad un "alter ego" de la propia artista, que responde así a quienes se preguntan "qué fue de la Vega del primer disco" que hoy se encuentra donde quiere estar por voluntad propia.

Como curiosidad aparece "When Mary Comes", una canción en inglés dedicada a su sobrina María e interpretada a dúo junto a la otra tía de la niña, su hermana Azahara Mígel ("no creo en los dúos marketinianos, lo de Elvis Costello surgió de forma natural", puntualiza).

Hablando de idiomas, también flirtea en "Santa Cristina" con el castrapo, nombre que se da en Galicia, donde reside desde hace años, a la variante del castellano en el que se intercalan léxico y expresiones del gallego.

"Si hubiese una fotografía que identificara este disco, sería de Galicia, que es mi segundo hogar y el lugar donde compuse la mayoría de estas canciones", subraya Vega, que ha vuelto a contar en él con la gaita de su ya "amigo" Budiño.

Para grabarlo, en lugar de viajar de nuevo a Los Ángeles, Vega cogió la maleta y por quinta vez al productor Sebastian Krys y puso rumbo a los míticos Hansa TonStudio de Berlín, donde se confeccionaron varios de sus álbumes favoritos, como "Heroes" (1977) de David Bowie o "Achtung Baby" (1991) de U2.

"Es el primero que he grabado con mi banda, con la que llevo tocando desde hace 10 años, porque era la forma de que fuera todo corazón. A Sebastian le dije que quería que sonara europeo y, buscando un sonido más crudo y analógico, que tuviera que ver más con el rock-pop que con el pop-rock, me decidí por Berlín", explica.

Recuperada de la enfermedad que la obligó a cancelar la gira de "Non Ho L'Etá", este viernes inicia "completamente recuperada" en la sala Stereo de Alicante su nuevo "tour", que pasará por la sala Ochoymedio de Madrid (26 de abril, dentro de Festimad), la sala Malandar de Sevilla (28 de abril), La Iguana en Vigo (4 de mayo), El Playa en A Coruña (5 de mayo) y Bikini en Barcelona (19 de mayo).