Ute Lemper: "Mi relación con la música es esencial y existencial"

"Mi relación con la música es esencial y existencial", explica Ute Lemper, que el próximo domingo ofrecerá un concierto en el Teatro Real con el que invitará a "viajar" por el Berlín de Bertolt Brecht y Kurt Weill, el París de Jacques Brel y Edith Piaf o el Buenos Aires de Astor Piazolla.

Para la alemana (Münster, 1963), "la música es lo que ilumina el día a día en un universo de caos" y así lo ha percibido siempre, pero al superar los cincuenta años "entró como en otra habitación", en un espacio "más espiritual" que le permite, entre otras cosas, sentirse mucho más cerca de su público, explica en una entrevista con EFE.

"Lo más importante es que la gente encuentre en mis canciones la conexión con su propia vida", subraya Lemper, a quien le "encanta" ver que cada vez más jóvenes también "conectan" con su música: "Es maravilloso ver que disfrutan con algo distinto de lo que escuchan en la radio".

Pero esa conexión, puntualiza, solo se da con personas que entienden que la música no es "un simple entretenimiento" y que son capaces de ver en ella mensajes que tienen que ver con el amor, la paz, el sufrimiento o la libertad; conceptos "universales" de los que hablan todos las piezas que componen lo que ella define como su "repertorio tradicional".

"Yo soy una persona profundamente pasional y busco siempre el amor en diferentes contextos. De no ser así, no podría ser artista", revela la cantante, que podría considerarse tan camaleónica y atemporal como su música.

Con el paso del tiempo, asegura, su forma de interpretar esas mismas canciones ha cambiado enormemente, pero lo que no ha cambiado es su relación con la música porque siempre ha sido, dice, algo "esencial y existencial".

"Miras al pasado, piensas en lo que hacías hace veinte años y sientes que fue ayer, pero no es así porque el tiempo significa evolución. Y también significa misterio porque nunca sabes lo que te va a ocurrir en el futuro, de hecho, nunca me imaginé que llegaría donde estoy", explica la artista.

Tan ecléctica como versátil, Lemper -que ha interpretado distintos papeles en musicales como "Cabaret" o "Chicago"- enriquece continuamente su repertorio con géneros muy variados, como el jazz, el tango o la "chanson" francesa, además de sonidos propios de otras culturas o con otras ramas artísticas como la literatura.

Para dar forma a su disco "Forever: The Love Poems of Pablo Neruda" (2013) explica que tuvo que empaparse del "contexto latinoamericano" y para su proyecto dedicado a Paulo Coelho, un álbum titulado "The 9 Secrets" (2015), tuvo que indagar "en las raíces de la música árabe".

"Me da mucha pena no haber podido presentar en España ese trabajo basado en textos de Paulo Coelho porque habría sido maravilloso, pero espero que la próxima vez pueda ser", confiesa.

El programa de su concierto en Madrid, "Último tango en Berlín", podría considerarse como un "best of", en el que la cantante ha seleccionado algunas "canciones históricas" que son "especiales" para ella; temas que, "aunque fueron escritos hace muchos años", se convierten en "contemporáneos" cuando los comparte con el público.

"Es un viaje hacia la historia de Europa y de la literatura, pero también es algo muy personal que conecta el pasado con el presente", apunta la cantante, que asegura que, aunque está algo "cansada" por la intensidad de sus giras, aún se divierte "muchísimo" en el escenario junto a sus músicos.

Y precisa que en este momento de su vida son sus hijos quienes más le ayudan a "centrarse" y a "concentrarse" en lo "verdaderamente importante".

Bajo la estela de Marlene Dietrich, Lemper iniciará el domingo un amplio recorrido que pasa por Berlín -donde están algunas de las raíces de su repertorio-, que continúa por París para repasar algunos himnos franceses que recuerdan a Jacques Brel, a Edith Piaf o Léo Ferre, y que termina en Buenos Aires con un tango del argentino Astor Piazzolla.