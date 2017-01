U2 actuará en el Estadio Olímpico de Barcelona el 18 de julio

La banda irlandesa U2 actuará el próximo 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, en el único concierto en España de su gira "U2: The Joshua Tree Tour 2017", con la que conmemorarán el 30 aniversario del legendario quinto álbum de la banda.

Según ha informado hoy la promotora Doctor Music, la gira empezará en Norteamérica el 12 de mayo y llegará a Europa el 8 de julio.

En cada uno de los conciertos, el grupo interpretará todas las canciones de "The Joshua Tree", acompañado por alguno de los invitados especiales que formarán parte de esta gira, como es el caso de Mumford & Sons, OneRepublic o The Lumineers en Norteamérica y Noel Gallaghers High Flying Birds en Europa.

"The Joshua Tree", que se puso a la venta en todo el mundo el 9 de marzo de 1987 y en el que se incluyeron temas como "With or Without You", "I Still Havent Found What Im Looking For" y "Where The Streets Have No Name", fue el primer álbum de U2 que alcanzó el número 1 en las listas de Estados Unidos, así como en otros muchos países, incluidos Reino Unido e Irlanda.