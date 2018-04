Los Tony Manero cambian la discoteca por los pañales sin perder el 'groove'

La Fundación Tony Manero, pioneros del funk nacional, sigue llevando la fiebre del sábado noche en las venas, pero los años no pasan en balde y la mitad de sus miembros ya son padres, algo que ha cambiado sus hábitos, tal como refleja "Lugares Comunes", un disco más tranquilo, sin perder el 'groove'.

"Este álbum es más introspectivo, más calmado y más atmosférico", ha aclarado a Efe Lalo López, guitarrista y compositor de la banda. "Incluso estuvimos pensando en poner sillas en los conciertos -ha añadido-, pero lo desestimamos porque luego vimos que cuando interpretamos el disco en directo lo revolucionamos un poco y acaba siendo bailongo, con otro aroma, pero bailongo, así que nada de sillas".

El público de Barcelona lo podrá comprobar mañana en la Farinera del Clot, donde actuarán en un formato reducido, con seis miembros en lugar de nueve, sin instrumentos de viento para subrayar este nuevo aroma del que habla Lalo López y que se puede definir como "más soul y menos disco".

"Más en la tradición de ciertos temas de Marvin Gaye", añade el compositor, que ha construido un disco muy coherente, en el que música y letras van de la mano.

Las canciones hablan "de vivencias diurnas más que nocturnas" porque desde que algunos han sido padres están "más en la guardería y el chiquipark que en la discoteca".

Pero ni si quiera la paternidad puede borrar totalmente el pasado, como ellos mismos cuenta en "La Llama (Cuando Éramos Reyes)", una canción en la que recuerdan cuando hacían la misma vida que Tony Manero, el protagonista de "Fiebre del Sábado Noche".

"Delante del espejo, poniéndome guapo, probándome trapos, ensayando pasos imaginarios, anticipando, pensando en la noche. (..) Entrar en el Apolo, subir las escaleras a toda prisa, como niños ansiosos por estar en la pista", dice la letra de la canción.

El siguiente corte del disco es "Antes de que te olvides de mí", dedicada a la abuela del compositor, que sufre alzheimer; después va "Algoritmo", en honor a su padre; "Beibi", una canción de amor para la madre de su hijo; y "Bruno & Mila", con el nombre de los hijos de dos de los miembros de la banda.

Abre el álbum "Sin querer", el tema que han elegido como primer sencillo, y lo cierra la "Nana de las películas sin final".

La Fundación Tony Manero lleva más de veinte años editando discos y, como dice el guitarrista del barrio barcelonés de Sant Genís dels Agudells, ya tienen una trayectoria: "Hemos sacados discos cañeros, uno que era una banda sonora ficticia, otro ochentero...y ahora nos apetecía algo más 'soul', más emotivo, con letras personales".

Uno de los dos vocalistas, Paquito Sex Machine, reconoce que la apuesta es arriesgada, pero también sabe que tienen un público fiel que ha crecido con ellos y que ahora "seguramente también tiene hijos y recuerda con nostalgia las noches locas de cuando eran jóvenes".

La Fundación Tony Manero confía en que su público de siempre conecte con estas canciones, de ahí el título "Lugares comunes", en referencia a "esas cosas que nos pasan a todos".

Respecto a los seguidores más jóvenes, Lalo López espera que también entiendan la propuesta porque "las nuevas generaciones no nos han conocido de fiesta, como los mayores, sino que son melómanos a los que les gusta el género y se suman porque les damos algo que no existe en el panorama musical de aquí. Por eso, creo que no les costará entender un disco más tranquilo, pero que también entra en la tradición de la música negra".

A pesar del auge que ha vivido el funk hecho en España en los últimos años, Fundación Tony Manero siguen siendo únicos: "Parecía que íbamos a crear escuela, pero nada, las nuevas generaciones prefieren cantar en inglés y nosotros no. Quizás es que los jóvenes tiene mejor nivel de inglés", bromean los de 'Sanhattan'.