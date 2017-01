Sin noticias de Taylor Swift; a la espera de Springsteen, U2 y Depeche Mode

2017 arranca con pocos datos oficiales y muchas incógnitas en torno a los discos que harán más llevaderos los próximos doce meses, especialmente en el caso de Bruce Springsteen, U2, Depeche Mode, Arcade Fire, LCD Soundsystem, Katy Perry y Taylor Swift, cuyos nuevos álbumes se cuentan entre lo más esperado.

La cantante mejor pagada de 2016 declaró en febrero que ansiaba tomarse un "descanso". Ya ha excedido sus intervalos habituales de dos años entre discos y tarda en darle continuidad al responsable de su actual estatus, "1989" (2014), que recibió el Grammy al mejor disco y fue el segundo trabajo más vendido durante dos años consecutivos. Un gran secretismo rodea sus últimos movimientos.

Por su parte, Bruce Springsteen, de actualidad por la reciente publicación de su autobiografía y de un álbum de descartes, prepara un disco "muy diferente" sin la E-Street Band, lo que no significa, avisó su representante, que se trate de un trabajo acústico. No hay más datos sobre su posible fecha de salida.

Se desconoce igualmente cuándo exactamente se publicará "Songs of experience", la cacareada continuación de "Songs of Innocence" (2014), de U2, aunque el grupo acaba de confirmar en sus redes que el disco saldrá seguro a lo largo de 2017.

Con promesa de nuevo disco retornó a la actividad LCD Soundsystem, cinco años después de su disolución. El grupo ha cancelado una gira por Asia para volcarse en la grabación del cuarto álbum de estudio, pero este podría retrasarse hasta cerca del verano, según expertos internacionales.

Otro disco que llegará con retraso será el de Katy Perry, según fuentes cercanas a la artista, por el "shock" que supuso para ella la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y con el objetivo de escribir nuevas canciones que reflejen el "momento actual de cambio".

Respecto a Arcade Fire, la banda canadiense lleva cuatro años sin lanzar un nuevo álbum de estudio. Will Butler, uno de sus integrantes, comentó a NME hace meses que el quinto disco de estudio podría ver la luz en primavera.

Menos dudas genera "Spirit", el decimocuarto disco de estudio de Depeche Mode, que al menos ya cuenta con una gran gira internacional programada que parará en el festival Bilbao BBK Live. En una entrevista con Efe, Martin Gore declaró que el disco estará en la calle probablemente en marzo.

Otros artistas que han confirmado su intención firme de lanzar disco en 2017 son Gorillaz (en abril, con Damon Albarn al frente y su primer álbum desde 2010), Lorde (a punto de anunciar fecha), Coldplay (un EP llamado "Kaleidoscope"), Kanye West ("Cruel Winter") y The National (con un álbum "eléctrico").

También Blondie (con colaboraciones de Johnny Marr y Charlie XCX), Chic ("It's about time", su primer álbum en 25 años), así como Christina Aguilera, Kylie Minogue y Liam Gallagher, con su primer disco en solitario.

Igualmente sumidos en la preparación de nuevos discos han andado en los últimos meses The Killers, Vampire Weekend, Björk (de nuevo junto al productor de "Vulnicura") y Queens of the Stone Age.

Menos datos hay o más inciertos serían los nuevos trabajos de Arctic Monkeys, Pearl Jam, Miley Cyrus, The Offspring (que llevan anunciando desde 2015 una continuación para "Days Go By", de 2012) o Fleetwood Mac (el primero desde el disco de 2003 "Say You Will", si se resuelven las reticencias de Stevie Nicks).

Los que sí están confirmados son algunos lanzamientos de los primeros meses, empezando por lo nuevo de Brian Eno, "Reflection", que ya está en la calle. Este mes también se publicarán los nuevos discos de The xx ("I see you", día 13) y Mike Oldfield ("Return to Ommadawn", día 20).

En febrero está previsto que se lance "SAY10" de Marilyn Manson (día 14) y "Prisoner" de Ryan Adams (día 17), mientras que en marzo habrá novedades en torno a The Jesus And Mary Chain ("Damage and joy" traerá el día 24 sus primeros temas en 15 años) y Nelly Furtado (el 31 publicará "The ride", tras un lustro de sequía). El 7 de abril, por último, Deep Purple editará "inFinite".

El mercado en español llega a 2017 sin noticias confirmadas de momento sobre Pablo Alborán, que lanzó en 2014 su último disco, "Terral", ni sobre Shakira, que el mismo año lanzó su último álbum y que viene de triunfar en 2016 con dos sencillos, "Chantaje" junto a Maluma y la célebre "La bicicleta" con Carlos Vives.

La principal novedad confirmada tendrá por nombre Joaquín Sabina y "Lo niego todo", siete años después del lanzamiento de "Vinagre y rosas" y bajo la producción de Leiva. Al disco, que probablemente se publicará a finales de enero, le seguirán otras novedades como las de Rayden y Nudozurdo en febrero o Neuman en mayo.