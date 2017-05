Sílvia Pérez Cruz reinventa sus canciones más queridas con un quinteto de cuerda

El tema de Leonard Cohen "Hallelujah", el fado de Amália Rodrigues "Estranha forma de vida" y la habanera que compusieron sus padres "Vestida de nit" tienen en común que son canciones con las que Sílvia Pérez Cruz se siente "como en casa" y "suficientemente cómoda" como para "arriesgar y darles la vuelta".

Así que eso es lo que ha hecho en "Vestida de nit", un disco que sale a luz el próximo vienes y que ha grabado con el quinteto de cuerda con el que empezó a tocar hace más de tres años.

Todo empezó cuando le propusieron actuar en un ciclo de música clásica en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, ha explicado hoy a Efe.

La propuesta despertó en ella un recuerdo y un deseo musical que tuvo tras un concierto, cuando tenía 19 años: cantar sola acompañada de un quinteto de cuerda.

Tras el recital en Madrid salieron muchos otros conciertos con esta misma formación, y después de haber visto crecer el repertorio en directo, los seis músicos se han decidido a grabar un disco que rompe con el estereotipo del quinteto de música clásica y explora a fondo sonoridades nuevas, "siempre buscando los puntos de conexión entre canciones de estilos supuestamente muy lejanos", según la artista.

Las canciones tienen procedencias muy diversas, pero todas están "unidas por la emoción", que es el material con el que trabaja Sílvia Pérez Cruz.

El disco empieza con "Tonada de luna llena", un tema de Simón Díaz que ha interpretado Caetano Veloso, y sigue por caminos inesperados, con una versión sorprendente de "Chorando se foi" (la famosa Lambada), "Gallo rojo, gallo negro" y "Corrandes d'exili".

Canciones "confortables" para la cantante catalana, que las ha tocado en directo muchas veces y le dan la seguridad que se necesita para "ir lo más lejos posible musicalmente".

"Son melodías que quiero mucho; canciones generosas que se prestan a ser la excusa perfecta para que pasen cosas cuando las interpretas", ha añadido.

Durante los tres años que las han cantado en directo han pasado muchas cosas, y eso le ha animado a entrar en el estudio e intentar trasladar a la grabación la emoción del directo.

Sílvia Pérez Cruz (Palafrugell, Girona, 1983) y el quinteto formado por Miquel Àngel Cordero (contrabajo), Joan Antoni Pich (violoncelo), Elena Rey (violín), Anna Aldomà (viola) y Carlos Montfort (violín) han grabado todos los temas en dos días para tener "la foto del momento".

Una foto que tiene mucho que ver con el momento por el que pasa la cantante de 34 años. "Me siento en paz", ha dicho la artista, que ha elegido para la portada un retrato en blanco y negro que le gusta porque, "aunque hay mucho negro alrededor, hay mucha luz en la cara".

La ganadora de dos Goyas por las canciones de "Cerca de tu casa" y "Blancanieves" está contenta: "La verdad es que no sé cómo he sobrevivido en este mundo de prisa y ambición. Sin embargo, lo he hecho y le logrado hacerlo a mi manera, así que estoy contenta", ha añadido esta personal voz del panorama musical español.

La cantante, que empezó su carrera en solitario con el disco de temas propios "11 de novembre", siguió con "Granada" (el álbum de versiones con Raül Fernandez Miró), y luego publicó otro volumen de composiciones propias en "Domus" (banda sonora de "Cerca de tu casa"), ahora vuelve a las versiones porque "ha surgido así".

"No tengo un objetivo a largo plazo. Mi objetivo es el presente y mi revolución es emocional: quiero que la gente se sienta viva, porque a veces estamos un poco muertos", ha indicado.