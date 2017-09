Música

"Shape of you" de Ed Sheeran, canción más escuchada de la historia en Spotify

"Shape of you", uno de los éxitos más recientes del artista británico Ed Sheeran, es "a día de hoy" la canción más escuchada de todos los tiempos en Spotify, la principal plataforma de audio en "streaming", tras superar el récord batido previamente por "One Dance" de Drake.