Santana: "Tengo 70 años en mi cuerpo pero en mi espíritu siento que tengo 17"

Carlos Santana, que dejó por un instante la guitarra para ser productor de un documental sobre la legendaria activista Dolores Huerta, conserva a sus 70 años el misticismo que le hizo único y asegura a Efe que sigue trabajando como un joven para que "la luz del amor" cambie "la oscuridad del miedo".

"Nada me da más fuerza que, como dicen en la calle, fajarme los pantalones contra la oscuridad. Eso me da vibra. Tengo setenta años en mi cuerpo, pero en mi espíritu siento como que tengo diecisiete y estoy listo para fajarme", aseguró el carismático músico latino en una entrevista telefónica.

"Dolores" es el título del documental que Santana (Autlán de Navarro, México, 1947) ha producido sobre Dolores Huerta, toda una figura dentro de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y que, junto a César Chávez, lideró las protestas del movimiento chicano y por los derechos de los agricultores latinos desde los años 60.

Bajo la dirección de Peter Bratt, hermano del actor Benjamin Bratt, "Dolores" se estrenó el año pasado con el aplauso de la crítica, y el próximo martes 27 de marzo llegará a la televisión estadounidense en la cadena PBS.

"Yo nunca pensé en hacer esta transición (de la música al cine). Lo que pasa es que lo natural para mí es ofrecer mis servicios a 'la reina de la luz'", argumentó Santana al referirse con devoción a Huerta, de 87 años.

Tras desembarcar de muy joven en San Francisco (California), Santana dio sus primeros pasos musicales dentro del grupo Santana, banda crucial de la fusión del rock psicodélico y de los sonidos latinos, y al mismo tiempo entró en contacto con la contracultura hippie y con el movimiento chicano, en el que Huerta era toda una referencia.

"Es una cosa muy normal, natural, usar esta energía, a la que la gente le dice dinero, para hacer una ofrenda de amor a nuestra reina. Ella es mi reina: de igualdad, de justicia, de integridad. Es muy importante para mí que más y más seres humanos sepan quién es ella, especialmente la gente latina, porque no saben", indicó.

Huerta, que recibió en 2012 la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, fundó junto a Chávez el sindicato conocido hoy como Unión de Campesinos (UFW), y el ejemplo de su incansable activismo quedó reflejado en su famoso lema "sí, se puede".

"Ella fue la que inventó lo de 'sí, se puede' porque mucha gente se raja, se echa para atrás. Pero ella no se echa para atrás, se echa para adelante", señaló.

"Gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir con ella los mismos principios de cómo protestar las injusticias, con ella y con el otro maestro, César Chávez", recordó Santana.

El músico también explicó de dónde le viene el compromiso social: "Mi madre y mi padre nos enseñaron que es importante sentir el dolor ajeno. Uno se viene acá (a Estados Unidos) para mejorarse, claro, y cuando uno se empieza a parar (levantar) es importante ayudar a otras personas a que no sufran y tengan más posibilidades y oportunidades para triunfar".

Cada vez que Santana habla de Huerta, que a sus 87 años continúa con una actividad asombrosa en diferentes causas, lo hace para dedicarle piropos y más piropos.

"Representa un puente de futuro para todas las mujeres. Ella es como Bob Marley, como John Lennon, como Martin Luther King", opinó antes de mencionar que Huerta tuvo que derribar dos barreras: ser chicana y ser mujer.

"El futuro son las mujeres, el amor de ellas, la compasión de ellas, su determinación. El machismo es una palabra que para mí es miedo", argumentó.

Y, de nuevo, regresó a las enseñanzas espirituales que le han marcado tanto en su vida como en su obra musical: "La cosa no es complicada porque sólo hay dos cosas en este planeta: amor y miedo. Y ella ofrece su amor completa, solidaria e incondicionalmente".

Dentro de esa batalla mística entre la luz y la oscuridad, el músico aseguró que hoy Estados Unidos está "peor que nunca", ya que se promueve "mucha división, mucha superioridad e inferioridad".

"Lo más importante es que tenemos que unirnos y, con gracia, elegancia, honor, fuerza e inteligencia, hay que transformar el miedo de la gente", afirmó ante los desafíos de los latinos bajo la polémica presidencia de Donald Trump.

A Santana no parecen faltarle las fuerzas ni las ganas de seguir a pie de cañón con su guitarra, ya que en 2017 lanzó junto a The Isley Brothers el disco "Power of Peace" y este año tiene previsto continuar con sus conciertos por todo el mundo.

Sin embargo, el artista se restó importancia y apuntó que su secreto responde a fuerzas sobrenaturales: "Yo encuentro inspiración y motivación dándole gracias a Dios, porque cuando más le das gracias a Dios, más energía recibes, más inspiración".