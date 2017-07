Sabina "lo niega todo" en Huelva siete años después

Casi 8.000 personas se han reunido esta noche en el Estadio Iberoamericano para ver en vivo el regreso a Huelva de Joaquín Sabina siete años después de su última cita, precisamente en el mismo escenario donde hoy ha protagonizado una nueva parada de su gira 'Lo niego todo'.

Un trabajo lanzado el pasado marzo con el que el jienense ha regresado a los escenarios para recorrer España y reencontrarse así con el público de Huelva, al que vio en 2010 en su gira 'Vinagre y rosas'.

A Huelva ha llegado con un disco que está encabezando las listas de ventas (ya es doble Disco de Platino), en el marco de una gira con más de 125.000 entradas vendidas nada más anunciarse, tras iniciarse en su ciudad natal, Úbeda, el pasado 9 de junio.

El éxito del disco se traduce, además, en haber llegado a ser número uno en descargas digitales en España y América Latina y con opiniones generalizadas sobre el estado de gracia de sus nuevas composiciones.

Entre las claves está el trabajo de Benjamín Prado, al que Sabina conoció en los años 80, en una época en la que el poeta era acompañante habitual de Rafael Alberti, para dar inicio a una estrecha amistad que se ha revitalizado en Rota (Cádiz), donde ambos veranean.

El concierto de hoy ha vuelto a demostrar el momento de éxito que pasa el artista, a pesar del intenso calor de la noche, como el propio Sabina ha mencionado en varias ocasiones, insinuando que, físicamente, le comienza a pasar factura su intensa actividad.

La gira 'Lo Niego Todo', esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project, y llegará a lugares tan emblemáticos como el Albert Hall de Londres, el 14 de Junio y el Olympia de París, el 9 de septiembre, recorriendo además América en el último trimestre del año.