Prince Royce: Mi música tiene que ver con "lo romántico y lo sensual"

El cantante estadounidense Prince Royce, que estará mañana en el concierto "#ViveDial" en Madrid presentando algunas canciones de su último disco, "Five" (Sony), dice sentirse "satisfecho" con lo que ha logrado hasta el momento, pero se niega a "conformarse" porque quiere hacer "mucho más".

El joven intérprete de bachata se encuentra en España promocionando su trabajo, que ha logrado más de 12.5 millones de escuchas a través de la plataforma Spotify y que el cantante considera "una celebración" de sus ocho años de carrera, tiempo que le ha permitido "crecer como artista y ser humano", según ha explicado hoy en una entrevista con Efe.

"Cuando empecé mi primer disco, no sabía si podría vivir de esto mucho tiempo y, técnicamente, no lo sé todavía", bromea el artista que asegura: "Ya tengo algo más sólido: siento que ya sé lo que quiero y tengo más control de mí, antes apenas estaba aprendiendo", dice el neoyorquino de origen dominicano.

Para Royce, el éxito de su música tiene que ver con "lo romántico y lo sensual" de sus letras y de la bachata, género en el que destaca, aunque también se ha interesado por ritmos más urbanos, como lo hizo en "Five" con el sencillo "Ganas Locas", que interpreta junto al cantante puertorriqueño Farruko y describe como "una fusión de sonido tropical, 'reggae' y bachata".

"Había hecho temas urbanos con Daddy Yankee y con Pitbull, me gusta innovar y hacer cosas diferentes, así que me gustaría volver a hacerlo. Yo soy fan de la música, sea salsa, rock o cualquier género", asegura el artista, quien añade que "no podría dejar la bachata aunque quisiera", pues es el género que le dio a conocer y en el que ha trabajado siempre.

El cantante también ha llevado su interés por "innovar" a otras áreas, como la actuación, pues el año pasado comenzó a participar en la serie "East Lost High", de la plataforma digital Hulu, y otros pequeños proyectos que no han visto la luz.

"Me gusta la actuación, pero no para dejar la música, hago esto porque me divierto, es algo diferente. No me interesa estar en una película grande con una sola línea, sino experimentar e ir creciendo poco a poco", apunta Royce.

Criado en el distrito del Bronx, de Nueva York, donde ya le han homenajeado con una calle que lleva su nombre, Royce asegura que sus mejores recuerdos se encuentran en ese barrio: "Crecer allí fue en gran parte lo que me motivó a hacer lo que hago y me sigue motivando a seguir, a inspirar a los jóvenes que se han criado en lugares difíciles y mostrarles que todo es posible con mucho trabajo".

Hijo de inmigrantes, el cantante añade que no está de acuerdo "con muchas de las cosas" que suceden actualmente en Estados Unidos, donde el martes pasado el gobierno de Donald Trump revocó el DACA (por sus siglas en inglés), una política que amparaba a 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando todavía eran niños.

"Mis padres llegaron a Estados Unidos con el sueño americano, el que yo estoy viviendo, y es muy triste ver que le dañen las posibilidades a gente que también tiene ese sueño, pero que necesita ayuda", señala el intérprete de "Darte un beso".

Royce, que ha recibido 9 nominaciones al Latin Grammy, espera llevar de gira su disco Five el próximo año por Europa y Latinoamérica, aunque dice que ya va preparando nuevo material porque "no le gusta" parar de escribir y grabar música. "Es como ir al gimnasio, si dejar de hacerlo seis meses te cuesta mucho volver", apunta.

Por Alejandra González