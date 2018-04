Primavera Sound ofrecerá más de 40 conciertos gratuitos en Barcelona y Madrid

Más de 40 conciertos conforman la oferta gratuita que ofrecerá el festival Primavera Sound en Barcelona y Madrid entre el 3 de mayo y el 3 de junio, según han informado hoy los organizadores.

Los primeros conciertos del Primavera en la Ciudad serán los de Muñeco y Pivot en Barcelona el 3 de mayo y Nothing Places y Javi Bayo en Madrid el 4 de mayo.

La principal novedad de este año será la primera edición de Los Aperitivos del Primavera, que desembarcarán en Barcelona y Madrid con una serie de conciertos a media tarde.

En esta primera edición se podrá escuchar a Nothing Places (4 de mayo) y Alondra Bentley (12 de mayo) en Madrid; y David Carabén, de Mishima (25 de mayo) y Ferran Palau, de Anímic (19 de mayo) en Barcelona.

Casi en paralelo, a partir del jueves 3 de mayo, la música en directo llegará por cuarto año a los centros cívicos y espacios culturales de barrios de Barcelona (Poblenou, Congrés-Indians, Poble Sec y Gràcia) y Sant Adrià de Besòs.

En la jornada inaugural, el recinto del festival abrirá sus puertas de forma gratuita con un cartel encabezado por Belle and Sebastian, acompañados por la reunión de los canadienses Wolf Parade, el baile de Javiera Mena, la savia nueva de Starcrawler desde Los Ángeles y los locales Holy Bouncer.

Será en el CCCB con 13 actuaciones gratuitas distribuidas en dos escenarios, entre las que destacarán la explosiva combinación de Fermín Muguruza con The Suicide of Western Culture, nuevos conciertos de Rhye, Oblivians, Waxahatchee y Montero después de haber actuado en el Parc del Fòrum, y representantes de la escena local como The Crab Apples, Xavier Calvet e Intana.

Además, los conciertos promocionales -'showcases'- de Primavera Pro coparán el Pati de les Dones del CCCB en cinco maratonianas jornadas entre el miércoles 30 de mayo y el domingo 3 de junio, todas ellas abiertas tanto al público general como a los profesionales de la industria musical que se darán cita allí.

Una selección de artistas y grupos emergentes de países como Sudáfrica, Chile, Australia, Corea del Sur, Italia, Luxemburgo, Polonia, Hungría, Irlanda y Taiwán, entre otros, tomarán el pulso a la escena 'underground' de los cinco continentes.