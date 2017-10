Pepe Habichuela: "No es un homenaje, es mi 60 cumpleaños guitarra en mano"

Los homenajes, según Pepe Habichuela, "tienen que hacerse en vida", pero el "fiestón" que se celebrará en el Teatro Circo Price el 11, 12 y 13 de octubre es de otro tipo. "Es mi 60 cumpleaños guitarra en mano", asegura el músico, que protagoniza "un gran cartel" repleto de familiares y amigos.

En tres días de juerga flamenca hay hueco "para todos los Habichuelas y para todos los garbanzos", bromea en una entrevista con EFE José Antonio Carmona Carmona, conocido artísticamente como Pepe Habichuela (Granada, 1944).

Entre los primeros, sus familiares, los miembros de esa dinastía flamenca que comenzó con "Habichuela el viejo"; entre los segundos, artistas como Miguel Poveda, José Mercé, Niña Pastori, Silvia Pérez Cruz, Tomatito, Jorge Pardo, Antonio Canales o Farruquito.

"Soy muy amigo de todos, he grabado con todos y no me ha fallado ninguno", apunta el músico, que será el protagonista de un encuentro que le han organizado sus hijos -Josemi y Juan Carmona- para rendirle homenaje, aunque él prefiera llamarle de otra forma.

"No es un homenaje. Es mi 60 cumpleaños guitarra en mano. Nada más y nada menos", precisa el músico, que agradece tener alrededor "una familia tan buena y tantos amigos" que le aprecian y le respetan.

También afirma con rotundidad el último representante de la saga de los Habichuela que ese tipo de reconocimientos "tienen que hacerse en vida".

"Yo he hecho muchos homenajes una vez que el cantaor o el guitarrista ya no está en el mundo, pero lo bonito es poder disfrutarlo con él, como es mi caso. Yo sí que lo voy a poder disfrutar personalmente", explica.

Convencido de que la celebración será "algo muy potente" que tanto él como el público recordarán "siempre", el granadino asegura que está "muy ilusionado" y que esos días le van "a dar vida".

En la primera fecha los Habichuela le han preparado al maestro un momento especial porque la formación original de "De akí a Ketama" (con Josemi y Juan Carmona) se volverá a reunir en el mismo escenario.

Lo harán junto a dos artistas invitados, el cantante, percusionista y compositor Juanito Makandé y el cantante José el Francés, quienes ayudarán a rescatar "el sonido de Ketama" en los temas más conocidos del grupo.

Ese mismo día Pepe Habichuela también estará acompañado del cantaor Arcángel, del bailaor Antonio Canales -galardonado con el Premio Nacional de Danza- y de tres artistas con los que, subraya, está "muy vinculado", los tres hijos del cantaor granadino Enrique Morente: Estrella, Soleá y Kiki.

"Son como familia de los Habichuela. Les tengo un cariño muy especial porque Enrique era mi hermano y tenerlos a ellos allí ese día va a ser como tenerlo a él de alguna forma", revela.

Un día después, pasarán por el mismo escenario el cantaor Manuel Moreno Maya "El Pele", el guitarrista José Fernández Torres "Tomatito", el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya "Farruquito" y los cantaores José Mercé y Niña Pastori.

En el último día de celebración, los invitados serán el bailaor y coreógrafo Israel Galván, la cantante Silvia Pérez Cruz, el músico de jazz y flamenco Jorge Pardo y el cantaor Miguel Poveda, "un genio del cante", dice el "cumpleañero".

"Me gusta que la gente sepa que he estado 60 años con todos los cantaores grandes, con los viejos y con los de ahora, y que he hecho cosas importantes en el flamenco", añade el granadino, quien sigue tan "enamorado" de su guitarra como cuando empezó.

"Siempre he estado pegado a ella porque es mi pasión, mi amante. Es la que me da los desayunos y los almuerzos", concluye.