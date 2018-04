La Pegatina presenta un disco "sin nada de rumba o ska"

El grupo La Pegatina se llena de valor y propósitos nuevos en "Ahora o nunca", su nuevo disco de estudio que les llevará en diciembre a debutar en el WiZink Center de la capital española y en el que rompen algunos de los clichés asociados a su música.

"En este disco no hay nada de rumba o ska", afirman por ejemplo durante una entrevista con Efe ante un álbum que "divaga" más bien "entre el folk, el merengue o la ranchera" gracias a las "ganas de jugar" de su productor, Rafa Arcaute, que ha trabajado con Calle 13, Andrés Calamaro o Residente y ha sido distinguido nada menos que con 14 Grammy Latinos a lo largo de su carrera.

Publicado este viernes, tres años después de su hasta ahora último álbum de estudio, "Revulsiu", llegaron a juntarse con cerca de 30 canciones que han reducido drásticamente a una decena, con el objetivo de darles más protagonismo a cada una de ellas en esta época de sencillos.

Por primera vez en sus 15 años de carrera podrán escucharse en formato de vinilo ("de color amarillo canario", destacan) una de esas iniciativas o aventuras que avalan el título del nuevo disco, "Ahora o nunca" (Warner Music).

"Se trataba de hacer todo lo que se nos pasa por la cabeza. Esto es como ligar", afirma al respecto esta banda que el 22 de diciembre recalará por primera vez en el multitudinario aforo del antiguo Palacio de Deportes de Madrid, hoy llamado WiZink Center.

En sus nuevos temas rebosan las colaboraciones, empezando por la más sorprendente de todas, la de Eva Amaral en el sencillo "La tempestad".

"Coincidimos con ella en un concierto solidario por los refugiados en Barcelona. Mantuvimos el contacto y nos invitó a participar en una de sus canciones en otro concierto, lo que luego se repitió con otra nuestra", cuentan, muy satisfechos por el resultado de la grabación: "¡Se atreve incluso a rapear! Flipamos cuando escuchamos las pistas, mejoró la canción a tope", dicen.

La de la zaragozana no es la única aportación externa, ya que también figuran Rozalén, Los Caligaris, Will and the People y su amigo y paisano Macaco, que interpreta el tema que da título al sexto disco de estudio de La Pegatina.

"Él eligió personalmente el tema, que habla sobre la turistificación de Barcelona, un fenómeno extensible a otras ciudades que se están convirtiendo en parques temáticos donde suben los precios y eso obliga a la gente a irse fuera", relatan.

A punto de cumplir 15 años, una de las principales bazas de La Pegatina es su estabilidad pese a lo abultado de su alineación: Adrià Salas, Rubén Sierra, Ovidi Díaz, Ferran Ibáñez, Axel Magnani, Romain Renard y Sergi López, a los que recientemente se sumó la guitarra eléctrica de Miki Florensa.

Es fruto, dicen, "de muchas horas de método y de discusiones buenas" para mantener la coherencia y coexistencia interna. "Hay que dejar el bien personal por el bien del grupo y remar todos en el mismo sentido", apostillan.

Con otro miembro más para la gira, que aportará a su sonido el trombón de varas, les espera por delante una extensa gira que arrancará el 11 de abril en el Kafe Antzokia de Bilbao y proseguirá el 12 en la madrileña Joy Eslava, el 13 en El Hangar de Burgos y el 14 en la sala Capitol de Santiago de Compostela.

Como es habitual en ellos, habrá muchas citas internacionales, con conciertos después por Europa, Latinoamérica (en mayo ofrecerán tres conciertos en México) e incluso Australia. Además, participarán en festivales como el Cruïlla de Barcelona en julio o el Sonorama de Aranda de Duero (Burgos) ya en agosto.