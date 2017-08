Pablo Alborán lanza dos singles de su nuevo disco el 8 de septiembre

Pablo Alborán lanzará el 8 de septiembre dos singles de su nuevo trabajo, según ha dado a conocer el cantautor malagueño en sus redes sociales. "No vaya a ser" y "Saturno" son los títulos de estos dos nuevos temas del artista que más discos ha vendido en España desde 2011.

"Nervioso porque se acerca el momento de que escuchéis los dos primeros singles", escribe Alborán (Málaga, 1989) en sus perfiles de Twitter e Instagram, un mensaje que acompaña de los nombres de estas nuevas canciones que lanzará en septiembre.

Desde que publicase en 2014 el álbum "Terral", el cantautor malagueño solo había vuelto con otro disco y un DVD en directo, "Tour Terral. Tres noches en Las Ventas", en 2015, por lo que la expectación con este nuevo trabajo tiene en vilo a sus seguidores.

Consciente de ello, Alborán utiliza sus redes sociales para seguir alimentando la curiosidad. No solo anunciando a través de ellas la fecha de lanzamiento de estos dos singles, sino también dejando ver pequeños retazos de estos nuevos trabajos.

En un mensaje que publicó el 25 de agosto, mostraba, por primera vez, algunas letras de uno de estos dos temas, sin especificar de cuál se trata.

"No hay reglas para amar, / no hay forma de acertar, / solo pretender ser tu mejor verdad. / Pero tú vienes y te vas / y yo alerto al corazón, / si te vas a quedar, no entenderé otro adiós", se lee en un breve vídeo, sin audio, que ya han retuiteado más de 2.000 usuarios de Twitter.