Manel, ante el reto de revertir esta noche los malos augurios en Eurovisión

El candidato español en Eurovisión, Manel Navarro, tendrá que darlo todo en la final del festival que se celebra esta noche en Kiev, para revertir el último puesto que le auguran las casas de apuestas y acallar el aluvión de críticas que ha recibido en su país.

España no ha salido bien parada de las dos últimas dos ediciones del concurso de la canción más televisivo del mundo -Barei quedó en el puesto 22 el año pasado y Edurne en el 21 el año anterior-, por lo que el objetivo, ante tan malos pronósticos, es lograr estar al menos entre los 20 primeros.

Desde el comienzo del milenio, la candidatura española ha conseguido quedar entre los diez primeros en seis ocasiones, con el sexto puesto de David Civera (Copenhague 2001) como el mejor registro desde entonces.

En ese tiempo, otras seis veces los aspirantes españoles han acabado el concurso por debajo del vigésimo puesto, y es que hace tiempo que a España no le sienta bien Eurovisión.

España sólo se ha coronado en el festival en dos ocasiones: con el "La, la, la" de Massiel en 1968 y, al año siguiente, con el "Vivo cantando", de Salomé.

Desde entonces, la vez que estuvo más cerca de salir victoriosa del concurso fue hace ya más de veinte años, cuando Anabel Conde quedó segunda con "Vuelve conmigo", en 1995.

Los eurofans españoles a los que ha entrevistado Efe en Kiev no se hacen ilusiones con Manel: la mayoría ha comentado que su "Do it for your lover" (Hazlo por tu amante) no fue la mejor elección y desde luego no la apuesta más adecuada para ganar un concurso como Eurovisión.

El propio Manel, cansado de las críticas y de la polémica sobre su enturbiada elección por un jurado profesional en detrimento del televoto, tampoco parece creer en sus posibilidades y se conforma con que "todo salga redondo" en su actuación, esto es, sin fallos.

Kiev se ha despertado hoy con el cielo cubierto por una densa capa de nubes que amenaza con descargar agua sobre la ciudad, y a mediodía, apenas había gente en la fan zona desplegada en el centro de la capital ucraniana.

Todo será muy diferente esta noche, cuando a las 21.00 hora española (19.00 GMT) arranque la gran final en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev, que en España será retransmitida en directo por la 1 de Televisión Española.

Italia y Portugal son los grandes favoritos para ganar esta noche, seguidos en las apuestas por Bulgaria, Bélgica y Suecia, el país que siempre (o casi) está entre los mejores.

El italiano Francesco Gabanni es el gran favorito con su "Occidentali' s karma" (El karma de los occidentales), un superéxito de corte electropop con el que ganó la última edición del Festival de San Remo y que se ha convertido en un fenómeno mundial, con más de 110 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, la gran sensación del festival es el portugués Salvador Sobral, cuyo "Amar Pelos Dois" (Amor para dos) es la apuesta de muchos periodistas especializados que cubren el certamen y también de algún que otro participante, entre ellos el español Manel Navarro.

El búlgaro Kristian Kostov ha escalado posiciones en las últimas horas en las apuestas y se ha consolidado como el tercer favorito con su balada "Beautiful mess" (Hermoso desastre), destacada por los expertos tanto el poderío vocal del intérprete como su sobria, pero atractiva puesta en escena.