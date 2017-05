Manel Navarro se lleva el "minuto de oro" con su actuación en Eurovisión

La actuación de Manel Navarro en la gala de Eurovisión emitida por TVE, lo más visto de la noche, se llevó el "minuto de oro" al reunir las miradas de 5,8 millones de espectadores, pero las votaciones en las que el candidato español quedó último tuvieron la mayor cuota de pantalla, un 35,1 %.

La 62ª edición del certamen celebrado en Kiev (Ucrania) sumó seguidores al del año anterior con un total de 4.474.000 personas -182.000 más de media- que siguieron la emisión completa, el 28,6 % del total de las que estaban viendo la televisión, según ha informado RTVE con datos de Kantar Media.

A las 22:17 saltaba al escenario del Centro Internacional de Exposiciones de Kiev el cantante catalán de 21 años, quien con su "Do it for your lover" logró acaparar la atención de 5.658.000 espectadores, logrando el 33,3 % de cuota.

Y a las 22:19 horas, mientras el joven continuaba su interpretación, en la que no pudo evitar que se le escapara un gallo, se produjo el "minuto de oro" del día, con 5.834.000 espectadores, el 34,2 % del total.

Fueron las votaciones, en las que el aspirante español solo logró cinco puntos que le llevaron al último puesto del certamen, las que tuvieron la mayor cuota de pantalla, un 35,1 %, con un total de 5.219.000 espectadores.

En Internet, 74.734 usuarios vieron la gala a través de la web de RTVE; de los visitantes que conectaron con el directo emitido en su web, cerca de la mitad lo hicieron para seguir la retransmisión "canalla alternativa", narrada por Irene Mahía y Pedro L. Manjón.

De hecho, el incidente de Manel Navarro durante su actuación, sobre el que el propio intérprete ha bromeado en Twitter, fue el protagonista en las redes sociales, en las que su gallo provocó una riada de comentarios y bromas.

"Se haya colado un invitado no deseado...", escribió el joven, que en estos momentos está volviendo a España, en su cuenta de esta red social, donde colgó un vídeo de un gallo que camina calzado con unas zapatillas deportivas.

Con el festival, la 1 fue líder del día con un 15,8 % de cuota de pantalla y se impuso al resto de cadenas en las franjas del prime time (25,2 %) y el late night (21,9 %).

Hasta 12.963.000 personas siguieron en algún momento esta edición de Eurovisión, en la que Salvador Sobral y su canción "Amar pelos dois" dio una histórica victoria a Portugal.