http://www.teinteresa.es/musica/Madrid-concede-Manuel-Carrasco-ultimo_0_1870612926.html

Madrid le concede a Manuel Carrasco su "último baile"

No podía acabar así, la gira y el disco de mayor éxito de 2016 en España no podían quedar compuestos y sin novia, sin su "último baile", como dieron en llamar a esta velada final: si no había de ser Las Ventas, tendría que ser otro el que aferrase la cintura a Manuel Carrasco.