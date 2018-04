Nueve bandas noveles tocarán en Mad Cool gracias a su concurso de talentos

Nueve bandas noveles tendrán la oportunidad de tocar en la tercera edición del multitudinario festival Mad Cool, el mismo que acogerá conciertos de figuras como Depeche Mode o Pearl Jam, gracias a su ya tradicional concurso de talentos, que el pasado año congregó a 1.000 aspirantes de 27 países.

Según han anunciado hoy los organizadores de la cita madrileña, aquellos que deseen participar pueden inscribirse desde hoy y hasta el próximo 17 de abril en la web www.madcooltalent.com y seguir las instrucciones allí indicadas.

En una primera fase será un jurado especializado el encargado de reducir la lista de aspirantes a solo 50 referencias.

Formarán parte de él Ángel Alonso (Warner Music), Daniel López (Mondo Sonoro), Dani Marín (Costello Club), Fernando Navarro (El País), Inma Grass (Altafonte), Javier Arnaiz (Mad Cool), Javier Dean (Warner/Chapell), Keina García (Artica), Leire Alcalde (Sony/ ATV), Nuria Rico (Live Nation), Paloma Sánchez (Sol Música), Sara Quintela (Subterfuge), Víctor Portugal (Cultura Rock) y Paz Vila (Sony).

En la segunda fase serán los votos del público los que decidan a 15 bandas que pasarán a la final. Su futuro se decidirá en tres conciertos celebrados en tres salas de Madrid lo próximos días 7, 8 y 9 de mayo, en los que volverán a ser juzgados por el jurado para elegir a los 9 ganadores.

El tercer Mad Cool Festival se celebrará entre el 12 y el 14 de julio en una nueva ubicación en la zona norte de Madrid, con artistas internacionales de la talla de Arctic Monkeys, Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Jack White, Dua Lipa, Tame Impala o Kasabian entre otros.