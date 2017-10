Liam Gallagher: "Si le gustas a todo el mundo es que estás haciendo algo mal"

Liam Gallagher está de vuelta con un disco que supone su debut en solitario, "As you were", una vez cerrada la etapa previa con su grupo Beady Eye, pero no la boca, haciendo gala en cada encuentro con la prensa de esa descontrolada verborrea que lo ha hecho tan famoso como haber sido la voz principal de Oasis.

"Si le gustas a todo el mundo es que estás haciendo algo mal", opina el músico británico a la pregunta de Efe de qué tipo de músico quiere ser en esta nueva fase de su carrera profesional, convencido de que es "imposible" ser del agrado de todos.

Enemigo de los "términos intermedios", lo tiene claro: "Me quedo mejor con que el 50 por ciento de la gente me adore y que el otro 50 se cague en mí", apostilla Gallagher (Manchester, 1972), ejemplo viviente del humor procaz.

Quizás por algo de madurez ("cuando eres joven, eres joven y yo ya no salgo tanto de fiesta", afirma), no hay mucho de ese carácter incontrolado en "As You Were" (Warner Music), álbum producido por Greg Kurstin y Dan Grech-Marguerat y que constituye un ejercicio "del mejor rock'n'roll", según Q Magazine.

Para los anales quedará la idea de que los grandes temas de Oasis venían firmados por su hermano Noel. En este punto, cabe preguntarse cómo se siente asumiendo la composición, que ha compartido en cinco temas con Andrew Wyatt?.

"Me sigo viendo más como un intérprete de rock and roll. Si me salen unas pocas canciones de cuando en cuando, genial, pero para mí todo gira en torno a la voz y yo puedo sacarle brillo a cualquier canción; si no, pregúntale a Noel", apunta mordaz.

De hecho, recientemente fue noticia por interpretar por primera vez "Don't look back in anger", uno de los pocos éxitos de Oasis que cantaba su hermano.

"Siempre he amado esa canción y debería haberla cantado yo", señala, antes de proclamar rotundo: "Amo Oasis y todas sus canciones... Yo soy Oasis".

Acostumbrado a contrariar a sus seguidores, su primer álbum en solitario llega no mucho después de que él mismo se mofara en Twitter de esta posibilidad.

"Soy el primero en comerme mis propias palabras. Si dije aquello fue porque pienso que estar en una banda es fantástico, mientras que una carrera en solitario solo sirve para alimentar el ego personal", comenta.

¿Por qué entonces se acabó Beady Eye, el grupo que construyó sobre las cenizas de Oasis cuando su hermano lo plantó definitivamente tras una mítica y gran bronca en 2009?

Según él fueron "muchas razones", empezando por la lesión del guitarrista Gem Archer, que en 2013 les obligó a cancelar sus compromisos en vivo, recién publicado su segundo álbum, "BE".

"Tampoco nos llevó donde pensé que llegaríamos", añade Gallagher, para quien "la única diferencia real" ahora que firma su álbum a solas es que es el único que asume las entrevistas.

"Lo que no está mal, porque soy el único que tiene algo que decir", apostilla, quién sabe si escocido porque dos de su músicos, Gem Archer y el batería Chris Sharrock, se hayan terminado uniendo a los High Flying Birds de Noel, con el que él hace "unos 5 años" que no se habla.

"Tampoco hablábamos mucho en Oasis; más bien nos gruñíamos el uno al otro", responde socarrón el pequeño de los Gallagher y el que más dispuesto se ha mostrado siempre a una reunión de su primera y mundialmente celebrada banda.

A este respecto, precisa que él nunca lo ha pedido. "Si Oasis volviera, yo estaría dispuesto a sumarme y no iría en plan: 'Oh, mi carrera en solitario', porque Oasis es lo más importante. Pero si no sucede, soy igualmente feliz haciendo esto", concluye lacónico.