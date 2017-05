36 años sin Bob Marley, aquí tienes sus mejores frases

Bob Marley, el máximo exponente de la música reggae, vivió intensamente la vida y buscó un cambio profundo, social y político, a través de las música y de la filosofía rastafari, de la que es su mejor imagen. Sus mensajes y las letras de sus canciones, han calado hondo. Muchas de sus frases siguen vivas y para algunos, todavía suponen una guía.



- Bob Marley no es mi nombre, aún no se cual es mi nombre.



- Cada hombre debe tener derecho a elegir su destino.



- Cuántas muertes más serán necesarias para darnos cuenta de que ya han sido demasiadas.



- Cuando te vaya bien llévame contigo, cuando te vaya mal no me defraudes. Frase dirigida a su hijo Ziggy antes de su muerte.



- El dinero no puede comprar la vida, última frase de Marley, dirigida a su hijo Ziggy.



- El hombre es un universo en sí mismo.



- En este futuro brillante, no puedes olvidar tu pasado.



- Es necesario entender las letras, su profundo significado. Esta es la musica del tercer mundo, una bendicion, es la noticia cantada, la

que no se enseña en la escuela.



- Hay dos tipos de dictadores: Los impuestos y los elegidos, que son los políticos.



- Hay dos caminos; uno es la vida y otro es la muerte, y si vives en la muerte, entonces debes estar muerto. Y si vives en la vida,

entonces debes vivir. El camino que tu corazón decide, hace que vivas.



- La libertad de expresión lleva consigo cierta libertad para escuchar.



- La gente que esta tratando de hacer este mundo peor no toman ni un día libre, ¿como podría tomarlo yo?.



- Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el color de los ojos.



- Levántate, ponte de pie por tus derechos.



- Los buenos tiempos de hoy son los malos pensamientos de mañana.



- Mi música es para siempre. Quizás puedan decir que soy un iluso, pero mi música es para siempre.



- Mi padre era blanco, mi madre era negra, y yo aterricé en el medio. Por lo tanto, ves, no soy nada, todo lo que soy me viene de

Dios.



- Mi vida es solo importante si puedo ayudar a muchos, si mi vida es para mi y mi seguridad entonces no la quiero. Mi vida es para la

gente esa es mi filosofía.



- Mis pies son mi único vehículo, tengo que seguir dándole para adelante, pero mientras me voy, quiero decirte: Todo va a estar bien.



- Mientras haya hombres de primera y segunda categoría, yo seguiré gritando guerra.



- Nadie más que uno puede liberar su mente de la esclavitud.



- No olvides tu historia ni tu destino.



- No estoy del lado del hombre negro. No estoy del lado del hombre blanco. Estoy del lado de Dios.



- No tengo religión, soy lo que soy, soy un rastaman, entonces esto no es religión, esto es vida.



- Nos negamos a ser lo que quieres que seamos, somos lo que somos y así es como va a ser.



- No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu falta se sienta.



- Sólo tengo una ambición: ver a la humanidad toda junta, negros, blancos, todo el mundo viviendo juntos.



- No se puede vivir de esta forma negativa... simplemente cambia tu día viviendo en positivo.



- Una cosa buena que tiene la música, es que cuando llega, te olvidas de los problemas.



- No te preocupes por una cosa, concéntrate en que las pequeñas cosas salgan bien.



- Mi música lucha contra el sistema que enseña a vivir y morir.



¿Negros? Negros quiere decir muertos. Yo soy un rasta. Tu no puedes liberar a la muerte. Yo soy vida.



- Sé que he nacido con un precio en mi cabeza. Pero no vine a ser doblegado, vine a conquistar.



- Si perro y gato pueden estar juntos ¿por que no podemos amarnos entre todos?



- Tengo un BMW no porque sea un auto caro, sino porque BMW, son las siglas de Bob Marley and the Wailers.



- Todo lo que siempre he tenido son canciones de libertad.



- Yo no disfruto del éxito. Mira como me consume, yo solo vine a hacer el trabajo del Señor.



- Abre tus ojos, mira dentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo?



- Cuéntale a los niños la verdad.



- Cuando una puerta se cierra, aunque no lo veas, otra se abre.



- La sabiduría es mejor que la plata y el oro.



- Si usted es el gran árbol, nosotros somos el hacha pequeña dispuesta a cortarlo.



- En la abundancia de agua, el tonto tiene sed.



- Se supera a los demonios con algo llamado amor.