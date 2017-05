Larga vida a Iggy Pop

Recién cumplidos los 70 años, Iggy Pop ha ofrecido esta noche en El Puerto de Santa María (Cádiz) un concierto en el que ha dejado claro que él, el "padrino" del punk-rock, sigue teniendo mucho que hacer y que cantar sobre los escenarios.

Con su icónico torso desnudo, Iggy Pop ha repasado durante una hora y media su legendaria trayectoria, desde sus históricos "I wanna be your dog" o "The passenger" hasta las canciones de su último disco, "Post Pop Depression", sin que se notara que entre ellas habían pasado más de cuatro décadas.

Ante un público que congregaba a varias generaciones de seguidores, Iggy Pop (Muskegon, Michigan, 21 de abril de 1947) ha demostrado que su voz, como el buen vino, no ha hecho sino ganar profundidad.

Y es que él sigue siendo un innovador cuyo último disco, lanzado el año pasado, está nominado en los Premios Grammy 2017 en la categoría de "Mejor Álbum de Música Alternativa".

La actuación de Iggy Pop, en el marco de la primera edición del festival Motor Circus que se ha celebrado hoy en El Puerto de Santa María (Cádiz) al calor del Gran Premio de España de Motociclismo que se celebra en Jerez de la Frontera, será, de momento, la única parada en España de su actual gira por Europa y Norteamérica.

Su actuación ha protagonizado el cartel del Motor Circus festival, en el que también han actuado Fatboy Slim, Los Zigarros, The Zombie Kids, Crystal Fighters, Love of Lesbian, las Rock Ninghts, dj Colin Peters, Silvia Superstar, y los Nasty Mondays.

Unas once horas de música y espectáculos que se celebran en las inmediaciones de la playa de La Puntilla de El Puerto de Santa María (Cádiz), dentro de las actividades paralelas que tienen lugar para ofrecer a los miles de aficionados a las dos ruedas que este fin de semana se han desplazado a la provincia de Cádiz a disfrutar del Gran Premio de España de Motociclismo.