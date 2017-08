Justin Bieber lanza una nueva canción en internet, "Friends"

El cantante canadiense Justin Bieber ha lanzado hoy un nuevo tema en internet, "Friends", junto al compositor y productor musical estadounidense BloodPop, quien ya trabajó con el ídolo de masas en su disco "Purpose", según han anunciado ambos en sus redes sociales.

"'Friends' está ya disponible", advierte escuetamente el icono del pop en su cuenta de Twitter, con un enlace a este tema que de momento solo está disponible en plataformas como Spotify, iTunes de Apple, Google Play o Music de Amazon, donde ha alcanzado el número 29 en el "top 100" de canciones más vendidas, según su web.

El tema, que produce BloodPop, habla de la relación de amistad de dos exnovios. "¿Podemos seguir siendo amigos?", se pregunta Bieber (London, Canadá, 1994) en el estribillo, antes de cantar versos como "sé que no terminamos esto muy bien/ pero sabes que tuvimos algo muy bueno".

"Me pregunto si tienes un cuerpo/ que te sostenga más estrechamente desde que me fui./ Me pregunto si piensas en mí./ En realidad, no contestes a eso", canta melancólico el joven que se dio a conocer siendo apenas un adolescente en 2009 con "My World".

BloodPop, por su parte, ha colgado el audio oficial de este nuevo tema en su cuenta personal de YouTube, donde ha superado en menos de 24 horas las 500.000 visualizaciones.

"Friends" supone el regreso a la industria de Bieber después de que cancelase su gira mundial "Purpose" a finales de julio, señalando en un escueto comunicado que estaba "decepcionado".