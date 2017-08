Juan Habichuela Nieto: "La guitarra es la palabra que no digo"

El guitarrista de flamenco Juan Torres Fajardo, conocido con el nombre artístico de Juan Habichuela Nieto, lleva desde los 12 años tocando la guitarra, un instrumento que para él es la palabra que no dice, lo que no canta con su voz y lo que no baila con sus pies.

El artista, de 28 años, indica en una entrevista concedida a Efe antes de actuar mañana junto al cantaor Kiki Morente en el festival Flamenco On Fire de Pamplona, que "a la guitarra la tienes que abrazar, si no no te quiere".

Juan Habichuela Nieto representa la quinta saga de una generación de artistas del flamenco y encuentra su referente, además de en su padre, en su abuelo, el guitarrista Juan Habichuela, fallecido en 2016.

El joven artista recuerda que su abuelo le regaló su primera guitarra y de él también obtuvo "la última" guitarra de Juan Habichuela, quien le advirtió de que el camino era "duro, de mucho aprendizaje" y que debía ser "constante".

En ese sentido, admite que ha seguido el consejo de su abuelo ya que, durante "8 o 9 años" llegó a tocar alrededor de 11 horas diarias, y que pasaba muchas horas en el balcón de su casa tocando, "aprendiendo, insistiendo en todo".

"Era difícil porque veía a mis amigos jugar al fútbol, a una consola, cosas de niños, y mi juego, mi inquietud, era tocar la guitarra", remarca para defender que "si Dios te toca con la varita en un oficio, en el que sea, tienes que ser constante mediante mucho aprendizaje y sacrificio".

A los 15 años inició una gira con el cantaor granadino de flamenco Enrique Morente por prestigiosos teatros llegando a interpretar en Nueva York, una época en la que salía al escenario con "mucho miedo", en el sentido de que era "un niño" y veía los teatros llenos.

"Pero ese miedo tenía que pasarlo para después ir, poco a poco, disfrutando de este arte", sostiene el guitarrista que describe a Morente como "una persona muy humilde, que le encantaba innovar, aprender".

En la actualidad, comparte escenario con el cantaor Kiki Morente, hijo de Enrique Morente, y apunta que el concierto que ofrecerán será de guitarra solista, percusión y cante flamenco tradicional.