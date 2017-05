Javier Vargas: "La música de hoy es la más aburrida y fría que he oído nunca"

En opinión del guitarrista Javier Vargas, "la música de hoy es la más aburrida y fría" que ha oído nunca. Para que cambie, dice a EFE, tendría que volver a "las raíces", a géneros como el blues, el rock o el tango, géneros de los que bebe el último álbum de su Vargas Blues Band: "Cambalache & bronca".

La esencia de este trabajo, que ha salido a la calle hace dos semanas, viene de lejos, según Javier Vargas (Madrid, 1958). De los años que el artista pasó en Argentina cuando empezaba a tocar la guitarra y, por eso, hay en él "influencias del rock latinoamericano y del tango", que ha adaptado a su propio sonido, dice.

En total, quince canciones en castellano que, en opinión del músico, podrían encuadrarse más dentro del "rock latino" que del blues y que constituyen un repertorio "muy especial" para la Vargas Blues Band.

El título del álbum y también del primer sencillo, "Cambalache & Bronca", hace referencia a un "viejo tango" compuesto por Enrique Santos Discépolo que el músico conoció a través de su madre y que, a su parecer, sigue siendo "tan actual" como en el momento de su creación, en 1934.

"Para mí los tangueros antiguos eran tan reivindicativos como los raperos", subraya el músico, que ha compartido escenario con otros grandes de la talla de B.B. King o Carlos Santana.

Recogido y adaptado por Vargas para su Blues Band, este famoso tango -que fue prohibido en los años cuarenta por tener una letra "demasiado radical para esos tiempos"- se convierte en uno de los temas estrella de "Cambalache & Bronca", ya que, en palabras del líder de la banda, la letra "retrata lo que es el ser humano, el planeta y la gente".

"Tiene toda la esencia del mundo en que vivimos, que es un despliegue de maldad insolvente", continúa el guitarrista, para quien "la música es el corazón de un mundo sin corazón".

No solo ha recuperado Vargas en este disco temas legendarios de autores argentinos, sino también una canción desconocida que compuso junto a su amigo Manolo Tena (Benquerencia, 1951 - Madrid, 2016) cuando también sacaron "Sangre española".

Esta sorpresa que Vargas tenía "guardada en un cajón" lleva por nombre "No te rindas" y es, según el músico, "más contestataria" que "Sangre española", que tuvo un éxito que no esperaban, añade.

"No nos lo esperamos ni yo porque esa canción la hicimos originalmente para Rosario Flores y le gustó, pero no terminó de ver el tema", señala el madrileño, que dejó la segunda canción compuesta con Tena, "No te rindas", "aparcada".

"En este tema él hizo la letra y yo la música y la he incluido en este disco como un recuerdo a Manolo. También, porque es un tema que valía la pena rescatar", precisa el guitarrista.

Ahora, con más de veinticinco discos publicados, Vargas revela que, para él, "hacer un nuevo álbum es como pintar un cuadro" que después desarrolla en directo, donde no caben pinceladas de cansancio o rutina.

Y de una cosa está plenamente convencido, el rock and roll, el jazz y el blues "no morirán jamás" porque, asegura, "forman parte de la raíz de la música y todos los demás géneros son frutos".

La gira de "Cambalache & Bronca" arrancará en septiembre en Cataluña y pasará luego por otras ciudades españolas que le permitirán al Vargas Blues Band "retomar la carretera al máximo", hasta seguir el recorrido en Argentina y otros países de Latinoamérica.

Para después, hay planeados ya otros proyectos que aún no pueden anunciarse y un deseo de Vargas: fusionar su guitarra con música tradicional de la India.