Jared Leto: "La gente no puede confundir la política con la vida"

Thirty Seconds to Mars, la famosa banda del no menos famoso actor y músico Jared Leto, se encuentra en España a unos meses de su próxima gira por el país y de publicar un disco y un documental "salvaje y sorprendente" que retrata en 24 horas las diferencias de EE.UU, pero también su espíritu de unión.

"A pesar de las grandes diferencias, hay una poderosa confianza en la Constitución, en el país y en su capacidad de unirse cuando suceden tragedias como las de Houston, Puerto Rico o Las Vegas. La gente deja de lado la política y se une. Es muy inspirador. No se puede confundir la política con la vida, es solo una parte", afirma Leto en una charla hoy con Efe.

A Madrid, donde esta noche actúan en la gala de Los40 Music Awards, han llegado en un contexto muy diferente, con el país dividido y las banderas utilizadas a menudo como símbolo de confrontación por el procés catalán.

Recalan en la capital española solo un día después de mostrar el videoclip de "Walk on water", primer sencillo de su quinto disco de estudio, del que aún se desconoce título y fecha de publicación, y cuyo metraje constituye también el primer vistazo al material rodado de su documental "A day in the life of America".

"Siempre quise hacer una película rodada en todos los estados y en un único día. Cuando trabajábamos en este disco, pensé que era la oportunidad perfecta para hacerlo por la música y las letras que manejábamos... y también por los tiempos que estamos viviendo", explica Leto, flanqueado por su hermano Shannon Leto y Tomo Milosevic, los otros integrantes de Thirty Seconds to Mars.

En ese filme, cuenta, historias de todo tipo arman un relato "salvaje y sorprendente", tan diverso como lo es su patria, con "nacimientos y muerte, fuegos artificiales y armas de fuego".

"Más importante que llegar a alguna conclusión es que provoque preguntas y aprendamos de ellas", dice gratamente "sorprendido" por la reflexión que el videoclip ya ha provocado en redes sociales.

En la letra de la canción, señala que "los tiempos están cambiando", previene frente a "las mentiras blancas" y advierte del daño de "hacer el amor con el demonio".

"El diablo siempre ha sido muy seductor y hay que tener cuidado respecto a las personas con las que nos vamos a la cama", comenta siguiendo una metáfora que, según él, es extrapolable fuera de las fronteras de EE.UU. "Cada lugar tienes sus propios demonios", opina.

Casualmente, la canción se llama igual que el nuevo sencillo de Eminem, con el que el rapero vuelve a la música tras un largo silencio discográfico. "¡Qué gracioso!", reacciona Shannon Leto, el único del trío que aún no lo sabía, ya que comparten discográfica. "Nos encanta Eminem", añade su hermano.

El título, en cualquier caso, se adapta muy bien a la idiosincrasia mostrada históricamente por este grupo que ha vendido más de 15 millones de copias desde su surgimiento en 1998, con cuatro discos de estudio en el mercado, el último de ellos lanzado literalmente en un cohete a las estrellas como estrategia promocional.

"Nos gusta hacer las cosas de una forma diferente y divertida. Es importante seguir forzándonos a nosotros mismos hacia delante, hacia lo imposible. Todos los soñadores hemos intentado alguna vez caminar sobre las aguas", indica Leto.

Pese a la mirada interior hacia América del documental, su nuevo álbum se ha gestado gracias a sus vivencias por el mundo, como es habitual en ellos, que ostentan el récord Guiness a la gira más larga.

"Es nuestro primer disco en cinco años y eso es mucho tiempo y muchas experiencias", anticipan sobre el heredero "Love Lust Faith + Dreams" (2013).

Lo presentarán en un espectáculo "caótico y totalmente loco". "Vamos a practicarnos cirugía sobre el escenario", bromea el trío, que traerá su nueva gira a España para ofrecer tres fechas: el 12 de abril en el WiZink Center de Madrid, un día después en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 14 en la sala CUBEC! de Bilbao.

Será una oportunidad para ver literalmente más de cerca al cameleónico actor que se hizo con un Oscar por su radical caracterización de una persona transgénero adicta a las drogas en "Dallas Buyers Club", tal y como lo fue también su encarnación del personaje del Joker en "Suicide Squad".

"Cuando estoy sobre el escenario es lo más cerca que puede estar el público de conocer mi auténtico yo", asevera Leto.