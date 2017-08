"Hijas del cierzo", un himno de Amaral para dar fuerza al deporte femenino

El dúo de música Amaral ha dado a conocer su último "reto", el himno "Hijas del cierzo", que ha compuesto al equipo Zaragoza Club de Fútbol Femenino para "dar fuerza" al deporte femenino, al que está "fuera de los grandes focos y de las grandes cifras" y donde prima el "espíritu de superación".

Así lo ha explicado Eva Amaral, quien junto a Juan Aguirre ha asistido hoy a la presentación de la plantilla del Zaragoza CFF para la temporada 2017-18, en un acto que ha tenido lugar en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza en presencia de las jugadoras de este equipo, creado en 1998 y que milita en la Primera División del fútbol femenino.

Allí, ante un auditorio expectante, se ha proyectado un vídeo con la canción "Hijas del cierzo", compuesta con un cuarteto de cuerdas, que equipara a las jugadoras del equipo con las "aguas más turbulentas del Ebro", con "remolinos corrientes y recovecos" que a la hora de salir se convierten en "vendaval".

El espíritu de superación y el trabajo en equipo están detrás de esta melodía, el primer himno que Amaral compone en sus 20 años de carrera musical tras aceptar desinteresadamente la propuesta del club enviada este año por correo electrónico.

Este tema, compuesto en los "huecos libres" de la gira "Nocturnal", que les ha llevado por 60 ciudades y que terminará el 28 de octubre en Madrid, tiene que ver con su ciudad natal, con el "hecho de haberte helado yendo al colegio cuando soplaba el cierzo", ha dicho Aguirre.

El viento "frío y fuerte" que sopla del norte en todo el valle del Ebro tiene mucho que ver para Juan Aguirre con la "identidad" de la ciudad y fue la idea de la canción.

"Ana me pasó una nota de voz con la guitarra en un hotel después de un concierto, creo que acabábamos de tocar en el Arenal Sound, y me gustó porque me recordaba a Zaragoza", ha precisado Aguirre.

Este himno, que ahora es de todas las jugadoras, es también para este dúo zaragozano una forma de dar visibilidad y fuerza al deporte femenino, al que está "fuera de los grandes focos y las grandes cifras".

"Creo que ahí está el verdadero deporte y el espíritu de superación más allá del dinero", ha precisado Eva Amaral, quien también disfruta viendo partidos de Primera División.