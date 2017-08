Guetta marca el ritmo de la música electrónica en la playa de Villaricos

El DJ, productor y compositor francés David Guetta ha hecho bailar sin cesar a los asistentes a la jornada del sábado del festival de música electrónica 'Dreambeach Villaricos', que se celebra hasta el 15 de agosto en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería).

El artista francés se ha subido al escenario principal del festival sobre las diez y cuarto de la noche, quince minutos antes de lo previsto, y durante una hora y media ha pinchado algunos de sus principales éxitos y mezclas ante miles de personas, un público que no dejaba de crecer conforme pasaban los minutos.

Cada palabra y gesto de Guetta era una señal para que sus seguidores coreasen, se moviesen a la derecha o a la izquierda o simplemente acompañasen al DJ en cada uno de los acordes de temas como 'When love takes over', 'Love don't let me go', 'This one's for you' o 'Titanium'.

Con los brazos siempre en alto, a petición del propio Guetta, en un constante juego de palabras con el tema 'Put Your Fucking Hands Up', uno de los momentos más espontáneos ha tenido lugar con los primeros compases de 'When love takes over', cuando los seguidores del artista han formado corazones con los dedos de sus manos.

"Dreambeach, todo el mundo, de adelante hacia atrás (?) ahora la izquierda, ahora la derecha", ha jaleado el francés ante un entregado público, al que ha confesado que en su primer contacto con este festival se han encontrado con una "experiencia muy loca, increíble".

"Es asombroso, ha llegado gente de toda Europa, de todo el mundo, sintiendo como si fueran sólo uno esta noche. ¿Estamos todos juntos?" ha dicho sin dejar ni un solo segundo de manejar la mesa de mezclas mientras los asistentes gritaban a toda voz: "'Sí".

Guetta se ha despedido del 'Dreambeach Villaricos' asegurando que lo "quiere", pero no ha sido el único atractivo de la noche, pues en su escenario han actuado también Nicky Romero, W&W, Don Diablo y Project One Live.

En otros escenarios han hecho lo propio Carl Cox, Cuartero, Eats Everything, Hot Since 82, Loco Dice, Andy C, 12th Planet, Noisia, The Zombie Kids, Surgeon & Lady Starlight, Marco Bailey, 0Phase y Horacio Cruz.

Y es que cada 'dreamer' tiene un motivo para asistir a este festival, como demuestra Alejandro, un joven granadino que acampa desde este jueves en el 'Dreambeach Villaricos' y que confiesa que acude por primera vez a esta cita para asistir al regreso de Pendulum, que tendrá lugar durante la madrugada del domingo.

Alejandro también tenía previsto ver a Guetta, como ocurre con David, otro joven de la provincia de Granada que no conocía el 'Dreambeach Villaricos' y que tras acudir para ver al DJ parisino, considera que la experiencia es "inmejorable' y asegura que se quedará hasta el final.

Precisamente entre el público de Guetta se encontraba una pareja formada por un joven inglés y una chica peruana que residen en Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería), que por segundo año acuden al festival, aunque ellos tan solo han optado por comprar sus entradas para la jornada del sábado y no adquirir un abono para todos los días.

Aunque no todo el mundo que está en el 'Dreambeach Villaricos' lo está por placer, sino también por trabajo, como Manuel, un camarero que por tercer año asiste a este evento con un "ambiente muy sano".

"A pesar de que la gente consume bastante alcohol, va bastante a su rollo, es un fiesta muy sana. Puede ser un poco cansada para los trabajadores; porque son muchas horas, pero es una experiencia muy buena", asegura para reconocer acto seguido que tras varios días de sonidos a todo volumen "cuando la gente se va se queda durante unas cuantas horas con la música dentro".