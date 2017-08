Google celebra el 44 aniversario del hip hop y enseña a "pinchar" discos

Google celebra hoy con un "doodle" el 44 aniversario del nacimiento del hip hop de la mano del jamaicano DJ Kool Herc, en el que los internautas pueden conocer la historia de este movimiento cultural y también aprender a "pinchar" discos.

El "doodle" conmemorativo es un grafiti, derivación plástica de esta subcultura, del artista Cey Adams, en el que las "oes" del nombre del buscador se convierten en dos platos de música con los que los usuarios pueden aprender a hacer sus propios "mixes" y "beats", según apunta Google en su perfil de Twitter.

El 11 de agosto de 1973, DJ Kool Herc, de 18 años, revolucionó la música en el Bronx de Nueva York cuando decidió pinchar en una fiesta, con dos tocadiscos, solo las partes instrumentales de las canciones o los "breaks" -los momentos en los que notaba que la gente disfrutaba más- en lugar de los temas completos.

Desde entonces fue considerado como el "padre" del hip hop, aunque el protagonista y "tutor" del "doodle" conmemorativo es, sin embargo, Fab 5 Freddy, rapero, artista visual, cineasta y pionero también de este movimiento.

Así, Fab 5 Freddy hace de maestro de ceremonias explicando la historia de la corriente, dando paso después a un "tutorial" en el que se pueden "pinchar" los discos con una base musical.

El juego se divide en diez "objetivos" y, al ir desbloqueándolos una vez se vayan superando, se desvela a un personaje emblemático del hip hop como Grand Wizzard Theodore, el "mago del scratch".

Google también repasa en su homenaje álbumes emblemáticos del género, como "Between the Sheets", de Isley Brothers; "Suzie Thundertussy", de Junie Morrison o "Darkest Light", de The Lafayette Afro Rock Band.