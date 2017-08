Fher dice que Maná no se deja arrastrar por el "torbellino de lo urbano"

El líder de Maná, Fher Olvera, descartó en una entrevista con Efe que la banda mexicana vaya a dejarse arrastrar a estas alturas por "el torbellino" del género urbano ni que vaya a hacer música "solo para mover el trasero".

En un alto en el proceso de componer nuevas canciones para el nuevo disco de Maná, Olvera dejó claro que la banda busca mantener su identidad musical y reforzar el compromiso social y con el medioambiente que ha tenido desde sus inicios.

"A alguna gente le gusta irse por lo seguro", dijo el cantautor y guitarrista en relación a la ola de artistas latinos que están sacando temas al ritmo de la música urbana.

"Pero si ves una playa, todas las piedritas en la arena son de color marrón. Si en esa millonada de piedras hay una blanca, es la que va a sobresalir", subrayó en una entrevista telefónica.

El autor de éxitos como "Mi verdad" y "Mariposa traicionera", entre decenas de otros, tiene fe en que se puede tener éxito hoy en día sin perder la autenticidad y con otros géneros, como el rock tropical que les ha caracterizado.

"No queremos meternos en el torbellino de lo urbano", afirmó.

"Marc Anthony, por ejemplo, dio un trancazo con 'Vivir mi vida' y es una salsa", recordó. "La música no comenzó ni acaba en el reguetón. Nosotros queremos ser esa piedrita blanca. Unas tortas ahogadas en una mesa llena de tacos".

Siguiendo con la metáfora gastronómica, Fher aseguró que para él también es importante ofrecer una propuesta nutritiva.

"Me gusta luchar por algo, que la música tenga un valor social, que no solo sea para mover el trasero", señaló.

Recordó que desde hace más de 15 años se ha involucrado en la causa de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y en general en la de los hispanos. Por eso, los miembros del grupo instaron a los latinos a votar en las dos últimas elecciones.

Ahora están exhortando a los latinos que viven en Estados Unidos a perder el miedo al acoso policial y otras consecuencias de la retórica anti-inmigrante del Gobierno de Donald Trump.

"Estados Unidos no es Venezuela. Es uno de los países más democráticos que hay. No es perfecto, obvio que no. Pero en Estados Unidos la libertad de expresión es real y válida", destacó.

Olvera aseguró que el poder de los latinos es cada vez más evidente hasta para el que no lo quiere ver.

Basta con mirar lo que está pasando con la música latina. No sólo está el fenómeno de "Despacito", sino que las giras que más están dando dinero en el país son las de artistas que cantan en español.

"La nuestra (el Latino Power Tour) está entre las 10 más exitosas, junto con Coldplay y otros artistas anglosajones. Eso es un hecho y una demostración del poder de los latinos", indicó.

Algo que también le hace sentir optimista respecto a los latinos en Estados Unidos es la cartelera de grandes artistas como Maná mismo, Jennifer López, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Ricardo Arjona, Enrique Iglesias y otros que se congregarán en Las Vegas este mes de septiembre para "El Grito", como se llama a la celebración por la Independencia de México.

"Esto tiene una fuerza muy interesante. Sin decir una sola palabra estás demostrando el poder económico y cultural que tenemos los latinos en Estados Unidos. Es algo imparable" indicó.

Con sus dos conciertos en Las Vegas, el 15 y 16 de septiembre, con los que cierra su gira, Maná aprovechará para recaudar fondos a favor de la defensa del medioambiente, una causa prioritaria para la banda desde la fundación de su organización "Selva Negra", con la que promueve la ecología y el desarrollo sustentable.

"Nos asociamos con la organización Omaze y estamos rifando la experiencia de que un fan se suba al escenario con nosotros en Las Vegas y nos pida qué canciones quiere que le cantemos. Va a ser una especie de serenata", explicó. "Estamos muy emocionados con esto", señaló el artista.

Olvera sumó su voz a la de los artistas que rechazan el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Me parece muy razonable e importante apoyar la lucha en Venezuela", indicó el cantautor y guitarrista. "Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso a él y todo su régimen. Nosotros estuvimos allí hace 20 años y era un país impresionante", dijo.