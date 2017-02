Blondie anuncia nuevo disco para el 5 de mayo, "Pollinator"

Blondie ha anunciado hoy a través de su discográfica la publicación a partir del 5 de mayo de un nuevo álbum llamado "Pollinator" que, según la nota de prensa, representa "una perspectiva moderna del sonido clásico y vintage" de esta banda estadounidense.

"Es un festival de sonido y color musical; sus 11 canciones representan la continuación de una historia musical de más de 40 años", señala BMG en su comunicado sobre el retorno del grupo conformado por Debbie Harry, Chris Stein, Clem Burke, Matt Katz-Bohen, Leigh Foxx y Tommy Kessler.

Producido por John Congleton (conocido por sus trabajos previos a las órdenes de St. Vincent, John Grant, War On Drugs o Anna Calvi), los créditos de las canciones incluyen aportaciones de numerosos autores conocidos y de prestigio, como Johnny Marr (The Smiths), Sia, el rapero Dev Hynes, Charli XCX y Nick Valensi (The Strokes).

Además de ellos, la grabación de los temas también incluyó colaboraciones de Joan Jett y Laurie Anderson ("Doom or Destiny"), así como de The Gregory Brothers ("When I Gave Up On You").

El estudio neoyorquino The Magic Shop, donde se gestaron los dos últimos álbumes de David Bowie, acogió la preparación de este disco, del que ya se puede escuchar en "streaming" y descargar en formato digital su primer sencillo, "Fun", coescrito por Dave Sitek (TV On The Radio).

Miembros del Salón de la Fama del Rock And Roll desde 2006, Blondie fueron pioneros del sonido "new wave" y de la escena punk desde su formación a mediados de los años 70, con éxitos como "Call me", "Rapture", "Heart of glass" o, ya al filo del nuevo siglo, "Maria".

Con unas ventas estimadas de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, su discografía se compone hasta el momento de diez discos de estudio, desde "Blondie" (1976) hasta "Ghosts of Download" (2014).