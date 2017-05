Arranca el WOMAD Cáceres... folk, música electrónica, paraguas y chubasqueros

No estaba invitada, aunque su llegada se esperaba. La lluvia, molesta para algunos y agradecida para otros, ha querido sumar su particular sonido al de los grupos que integran el festival WOMAD de Cáceres, que esta noche ha iniciado su andadura con ritmos lusos, toques de folk extremeño y energía británica.

Ya lo había apuntado la organización ante la posibilidad de que la lluvia mojara acordes, encharcara los deseos de bailar y empapara las ganas de conocer la diversidad cultural de todo WOMAD: "los conciertos de la jornada de hoy se mantienen inamovibles".

Y así ha sido. A pesar de la lluvia, intermitente y con alguna racha "heavy", y obviamente con mucha menos gente de la esperada en la plaza Mayor, el grupo extremeño Fônal ha abierto este WOMAD de Cáceres 2017, la única sede de este festival en España, después de que Fuerteventura declinara acogerlo este año.

Con apuntes indie, toques pop, esencias de rock y la electrónica como batuta de Fônal, Cáceres ha abierto esta noche sus brazos a la diversidad en esta vigésimo sexta edición del World of Music, Arts and Dance (WOMAD).

Los paraguas y los chubasqueros improvisados para los más osados, los soportales para los más prudentes y el "qué más da" para los amantes puros del WOMAD; todo vale para sentir -a lo largo de los tres próximos días- los ritmos de artistas de una docena de países.

"La lluvia nunca ha sido un impedimento para la celebración del WOMAD y no lo será este año", ha precisado la directora del festival, Dania Dévora, quien ha subrayado que Cáceres sigue siendo la ciudad que más ediciones continuadas de este encuentro ha acogido "y esperamos que siga siendo así".

Quienes también esperaban, pero entre bambalinas para salir al escenario, eran la portuguesa Mara, el extremeños Prexton y el británico AKA George. Cada uno en su estilo, la arquitectura histórica de la plaza se ha fusionado con sonidos electrónicos, dream pop, folk y bossa nova.

Así, este festival de las músicas del mundo, ideado por Peter Gabriel a principios de los años ochenta, ha arrancado con este cartel, en el también figuran para los días venideros más de una veintena de artistas y grupos.

Muchos de ellos, salvo que la lluvia sea "trashmetal", pasaran por un escenario principal de 120.000 vatios de sonido, una veintena de focos led con cabezas móviles y un espacio cubierto para resguardar los equipos.

En declaraciones a la prensa, el británico AKA George, que es la primera vez que pisa la Península Ibérica, ha destacado que la expresión del arte a través de la música se hace realidad en Cáceres y ha precisado que su pop está "lejos de la mecánica encorsetada" que este estilo impregna en las listas de éxito "mainstream".

Por su parte, la alentejana Mara ha explicado que su música "no es solo fado", ya que también hay folk y cante.

Mañana será el turno de Javier Alcántara, Ras Ganjah, La Sra. Tomasa, Orlando Julius & The Heliocentrics y Transglobal Underground; y el sábado el de Lúa Gramer, Willy Wylazo, Sharon Shannon, Bombino y The Brand New Heavies.

Pese a la lluvia, con la suma de una jornada más con conciertos en la Plaza Mayor y la cancelación este año de la edición en las Islas Canarias, se prevé alcanzar la cifra de 50.000 personas, con la afluencia a los distintos escenarios, las actividades paralelas, como talleres de percusión, danza, exposiciones, los tradicionales puestos de comidas del mundo en la plaza de las Veletas y el mercado artesanal en Cánovas.