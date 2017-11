Antonio José, disco de oro y número 1 en ventas en España

El álbum "A un milímetro de ti" del joven músico cordobés Antonio José lidera la actual lista de ventas en España tras superar las 20.000 copias, lo que lo convierte en disco de oro y el debut más fuerte de los últimos días.

Según ha informado hoy Promusicae, con los datos correspondientes a la semana comprendida entre el 3 y el 9 de noviembre, el suyo es además el tercer disco más reproducido en el país en las plataformas de "streaming", cuya primera posición es para otra novedad, "The thrill of it all", del británico Sam Smith.

El "top 10" de ventas incluye solo dos novedades más: "Pianissimo" de Fangoria, directo al tercer lugar por detrás de "Las costuras del alma" de El Barrio (que baja un puesto), y el recopilatorio de Los Secretos "Una vida a tu lado", séptimo.

"Expectativas" de Bunbury desciende al cuarto lugar, seguido de "Uno" de DeMarco Flamenco (quinto), "Vía Dalma III" de Sergio Dalma (sexto), "20 años. Hoy es siempre" de Ismael Serrano (octavo), "Todo es ahora en directo" de Manolo García (noveno) y "Diabulus in Opera" de Mägo de Oz (décimo).

En ventas, Sam Smith queda fuera de los primeros lugares, concretamente en el duodécimo puesto, no muy lejos de otras novedades como "Red Pill Blues" de Maroon V (decimocuarto) o la nueva entrega de las "Bootleg Series" de Bob Dylan, "Trouble no more" (decimoquinto).

En "streaming", entre Smith y Antonio José, el podio lo completa "Odisea" de Ozuna, un habitual ya de esta tabla desde su reciente creación. Les siguen El Barrio (cuarto), "Divide" de Ed Sheeran (quinto), "Ídolo" de C. Tangana (sexto), "Monstruos" de Leiva (séptimo) e "Inéditos" de Beret (octavo), todos en bajada.

"Sobre el amor y sus efectos secundarios" de Morat y el citado "Uno" de DeMarco Flamenco cierran el "top 10".

En cuanto a la lista de sencillos, que registra ventas y reproducciones, repite en la máxima posición "Criminal" de Natti Natasha con el mencionado Ozuna, por delante de "Mayores" de Becky G con Bad Bunny y de "Báilame" de Nacho.

Destacan además la entrada al puesto 16 de "Sensualidad", nuevo tema de Bad Bunny junto a Prince Royce y J Balvin, y la subida más fuerte de la semana, que corresponde a "Sutra" de Sebastián Yatra y Dámata, al pasar del puesto 34 al 23.